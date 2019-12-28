Моуриньо хочет, чтобы Тоттенхэм купил Варана

Лондонский «Тоттенхэм» может подписать защитника мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Рафаэля Варана. Сумма трансфера может составить 80 млн евро.
По данным источника, в подписании 26-летнего француза лично заинтересован наставник «шпор» Жозе Моуриньо, который является давним поклонником таланта Варана. Когда-то он хотел подписать Рафаэля в МЮ.
Отметим, что в этом сезоне Варан провел 20 матчей за «Реал», в которых отметился одним голом и одним ассистом. Контракт Рафаэля со «сливочными» действует до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Дайером.
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Источник — El Desmarque
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