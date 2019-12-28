Моуриньо хочет, чтобы Тоттенхэм купил Варана

Наставник «шпор» является давним поклонником таланта французского защитника

  • 28.12.2019 13:48
  • 677 просмотров
  • 2 комментария
Моуриньо хочет, чтобы Тоттенхэм купил Варана
© Daily Express. Рафаэль Варан
Лондонский «Тоттенхэм» может подписать защитника мадридского «Реала» и национальной сборной Франции Рафаэля Варана. Сумма трансфера может составить 80 млн евро.
 
По данным источника, в подписании 26-летнего француза лично заинтересован наставник «шпор» Жозе Моуриньо, который является давним поклонником таланта Варана. Когда-то он хотел подписать Рафаэля в МЮ.
 
Отметим, что в этом сезоне Варан провел 20 матчей за «Реал», в которых отметился одним голом и одним ассистом. Контракт Рафаэля со «сливочными» действует до лета 2022 года.
 
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Источник — El Desmarque

(2 голоса)

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Комментарии
    VVV
    online
    VVV, 28.12.2019 14:16
    +1
    Питання в тому,для чого Варану Тотенхем
    Ссылка
    pol55
      pol55, 28.12.2019 13:59
    0
    Да помню Маур нахваливал Варана в первых матчах за Реал,но полагаю Д.Леви никогда не даст такие деньги,на его *хотелки*,Маур еще немного побудет в *шкуре* Почеттино.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 28.12.2019 14:16
    +1
    Питання в тому,для чого Варану Тотенхем
    Ссылка
    pol55
      pol55, 28.12.2019 13:59
    0
    Да помню Маур нахваливал Варана в первых матчах за Реал,но полагаю Д.Леви никогда не даст такие деньги,на его *хотелки*,Маур еще немного побудет в *шкуре* Почеттино.
    Ссылка
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