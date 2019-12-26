Тоттенхэм хочет продлить контракт с Дайером

Жозе Моуриньо доверяет полузащитнику

  • 26.12.2019 07:54
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Тоттенхэм хочет продлить контракт с Дайером
© ФК Тоттенхэм. Эрик Дайер
Английский «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с 25-летним хавбеком сборной Англии Эриком Дайером.
 
По данным источника, руководство «шпор» предложит игроку новое соглашение, так как он стал получать больше игрового времени после того, как «Тоттенхэм» возглавил Жозе Моуриньо.
 
Сейчас хавбек получает зарплату в размере 86 тысяч евро в неделю. Его соглашение с английским клубом действует до лета 2021 года.
 
Отметим, что в этом сезоне Дайер провел 8 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился одной голевой передачей.
 
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Источник — The Telegraph

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