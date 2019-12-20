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Алдервейрелд подписал новый контракт с Тоттенхэмом

Лондонский клуб продлил соглашение защитника из Нидерландов до 2023 года

  • 20.12.2019 12:15
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Алдервейрелд подписал новый контракт с Тоттенхэмом
© ФК Тоттенхэм. Тоби Алдервейрелд
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд продлил контракт с лондонским клубом. Новое соглашение действует до 2023 года.
 
 
Предыдущий контракт Алдервейрелда был рассчитан до лета 2020 года.
 
Центральный защитник присоединился к «шпорам» после трансфера из «Атлетико Мадрид» в июле 2015 года и сыграл 179 матчей за английский клуб во всех соревнованиях.
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Источник — ФК Тоттенхэм

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