Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Поздравляю, моя команда! Хороший матч!»

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу своей команды над «Хатайспором» (2:1) в поединке 17-го тура чемпионата.

«Поздравляю, моя команда! Хороший матч! Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.

Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Бурсаспора» и отметился забитым голом на 10-й минуте встречи.