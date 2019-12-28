Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Поздравляю, моя команда! Хороший матч!»

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу своей команды над «Хатайспором» (2:1) в поединке 17-го тура чемпионата.
«Поздравляю, моя команда! Хороший матч! Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.
Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Бурсаспора» и отметился забитым голом на 10-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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