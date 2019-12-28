Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Поздравляю, моя команда! Хороший матч!»

Гол украинского нападающего «Бурсаспора» помог его команде одолеть «Хатайспор» (2:1)

  • 28.12.2019 18:15
  • 1363 просмотра
  • 3 комментария
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Поздравляю, моя команда! Хороший матч!»
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

34-летний украинский форвард «Бурсаспора» Евгений Селезнев прокомментировал победу своей команды над «Хатайспором» (2:1) в поединке 17-го тура чемпионата.

«Поздравляю, моя команда! Хороший матч! Никогда не сдавайся», — написал Селезнев в Instagram.

Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Бурсаспора» и отметился забитым голом на 10-й минуте встречи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Congratulations my team!good match!never give up 🐊🐊🐊

Публикация от Ievgen Seleznev (@e_seleznev)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.12.2019 19:32
    0
    когда пишите селёзнёв забил, надо уточнять с пенальти или игры.
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 28.12.2019 19:10
    -1
    Давай, забивай...
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    rosti79
    online
    rosti79, 28.12.2019 18:45
    +1
    Геракл засущеный!
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 28.12.2019 18:45
    +1
    Геракл засущеный!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.12.2019 19:32
    0
    когда пишите селёзнёв забил, надо уточнять с пенальти или игры.
    Ссылка
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