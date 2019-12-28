Гол Селезнева помог Бурсаспору добиться победы

В поединке 17-го тура второго по силе турецкого дивизиона «Бурсаспор», за который выступает 34-летний украинский форвард Евгений Селезнев, дома обыграл лидера турнирной блицы «Хатайспор» со счетом 2:1.
Селезнев вышел на поле в стартовом составе «Бурсаспора» и отметился забитым голом на 10-й минуте поединка. На 67-й минуте Селезнев был заменен на Озера Хурмачи.
Всего в текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 16 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.
«Бурсаспор» — «Хатайспор» — 2:1
Голы: Селезнев, 10, Алтыпармак, 90 — Баг, 45
Источник — Sport.ua
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