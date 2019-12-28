КАРИКАТУРА ДНЯ. Волки гонятся за Гвардиолой, Клопп смеется

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над главным тренером «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой после поражения «горожан» от «Вулверхэмптона» (2:3) в поединке 19-го тура АПЛ.

В работе Момани Гвардиола убегает от волков (прозвище «Вулверхэмптона» — прим. ред.), а над ним смеется главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. «Ливерпуль» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, имея внушительный отрыв от соперников.

«Волки снова напали на Пепа», — прокомментировал Момани свою работу, намекая на то, что в поединке первого круга чемпионата Англии «Манчестер Сити» также проиграл «Вулверхэмптону».