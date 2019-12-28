В воскресенье, 29-го декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Челси».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс Стедиум» в Лондоне. Стартовый свисток арбитр Крэйг Поусон даст в 16:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Лестер» — «Ливерпуль» покажет телеканал Setanta Sports.
«Арсенал» - «Челси». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Челси».
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Источник — Sport.ua
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