ЛЕВЧЕНКО: «В каждой линии нидерландский футболист превосходит украинского»

Специалист – о шансах сборной Украины побороться за первое место в группе на Евро-2020

  • 28.12.2019 14:28
  • 967 просмотров
  • 1 комментарий
ЛЕВЧЕНКО: «В каждой линии нидерландский футболист превосходит украинского»
© dynamo.kiev.ua. Евгений Левченко
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, на что команда Андрея Шевченко может рассчитывать на чемпионате Европы-2020.
 
«Считаю, что Нидерланды - фавориты в противостоянии с Украиной. В каждой линии нидерландский футболист превосходит украинского по классу, цене и имени. Но если Украина грамотно построит тактику, то будет шанс огорчить соперника. Тем более, что оппонент потерял Депая, который вместе с Фрэнки Де Йонгом был лидером команды. Голландцы восприняли эту потерю как настоящую катастрофу. И уверен, что наставник местной сборной Рональд Куман решит эту проблему. Кумана здесь очень любят и уважают. Он правильно ставит игру команды, не позволяет подопечным часто делать поперечные пасы, тянуть время на своей половине поля - только вперед, только к чужим воротам», - сказал Левченко.
 
Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.
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Источник — Экспресс

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.12.2019 14:48
    0
    На счет вратаря и левого защитника можно поспорить
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.12.2019 14:48
    0
    На счет вратаря и левого защитника можно поспорить
    Ссылка
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