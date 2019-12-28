ЛЕВЧЕНКО: «В каждой линии нидерландский футболист превосходит украинского»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о том, на что команда Андрея Шевченко может рассчитывать на чемпионате Европы-2020.
«Считаю, что Нидерланды - фавориты в противостоянии с Украиной. В каждой линии нидерландский футболист превосходит украинского по классу, цене и имени. Но если Украина грамотно построит тактику, то будет шанс огорчить соперника. Тем более, что оппонент потерял Депая, который вместе с Фрэнки Де Йонгом был лидером команды. Голландцы восприняли эту потерю как настоящую катастрофу. И уверен, что наставник местной сборной Рональд Куман решит эту проблему. Кумана здесь очень любят и уважают. Он правильно ставит игру команды, не позволяет подопечным часто делать поперечные пасы, тянуть время на своей половине поля - только вперед, только к чужим воротам», - сказал Левченко.
Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.
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Источник — Экспресс
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