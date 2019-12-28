Назарий РУСИН: «В сборной Украины U-21 никто голову пеплом не посыпает»

Нападающий сборной Украины U-21 Назарий Русин поделился мнением о неудачном выступлении команды в отборе на Евро-2021.
Напомним, подопечные Руслана Ротаня набрали три очка в четырех матчах и отстают от второго места, которое позволит сыграть в стыковых матчах квалификации, на семь пунктов.
— В отборе на Евро-2021 еще можно наверстать упущенное на старте турнира?
— На мой взгляд, сейчас нет смысла смотреть в турнирную таблицу, нужно просто выходить на поле и показывать свою игру, по возможности, лучшую, тогда и результат обязательно придет.
— Чего не хватило сине-желтым, чтобы показать лучший результат, чем есть?
— Считаю, что нам не хватило сыгранности, из-за этого мы, наверное, потеряли и в уверенности. Но никто голову пеплом не посыпает. В оставшихся матчах мы приложим все силы для победы.
— По игре, кто из соперников сборной Украины выглядел сильнее всех?
— Думаю, датчане. У них во Львове многое получалось. Но впереди еще есть ответная игра…
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Источник — zbirna.com
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