Назарий РУСИН: «В сборной Украины U-21 никто голову пеплом не посыпает»

Нападающий сборной Украины U-21 Назарий Русин поделился мнением о неудачном выступлении команды в отборе на Евро-2021.

Напомним, подопечные Руслана Ротаня набрали три очка в четырех матчах и отстают от второго места, которое позволит сыграть в стыковых матчах квалификации, на семь пунктов.

— В отборе на Евро-2021 еще можно наверстать упущенное на старте турнира?

— На мой взгляд, сейчас нет смысла смотреть в турнирную таблицу, нужно просто выходить на поле и показывать свою игру, по возможности, лучшую, тогда и результат обязательно придет.

— Чего не хватило сине-желтым, чтобы показать лучший результат, чем есть?

— Считаю, что нам не хватило сыгранности, из-за этого мы, наверное, потеряли и в уверенности. Но никто голову пеплом не посыпает. В оставшихся матчах мы приложим все силы для победы.

— По игре, кто из соперников сборной Украины выглядел сильнее всех?

— Думаю, датчане. У них во Львове многое получалось. Но впереди еще есть ответная игра…