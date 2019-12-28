ВИДЕО. Гвардиола: «Догнать Ливерпуль – нереально»

Наставник «Ман Сити» – о чемпионской гонке в АПЛ

  • 28.12.2019 12:31
  • 1157 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Гвардиола: «Догнать Ливерпуль – нереально»
© twitter.com/ManCity. Хосеп Гвардиола
«Вулверхэмптон» совершил невероятный камбэк и обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в рамках 19-го тура АПЛ.
 
Вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы:
 
 
Отметим, что в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 38 очками занимает третье место. На пункт больше у «Лестера», а «Ливерпуль» имеет на 14 очков больше и имеет матч в запасе.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.12.2019 13:30
    0
    Рома Кол, 28.12.2019 13:07
    Ой в прошлом году тоже что то подобное говорил, скажем гоп когда перепрыгнем
    П рошлому році він не міг говорити щось подібне бо команди майже весь чемп йшли як то кажуть на скачках "ноздря в ноздрю"!!!І тільки на фініші МС втримав таки перевагу над Лівером в одне очко.Тим більше що це був здається перший випадок в Англії коли і перше і друге місце набрали більш як 90 очок в чемпі!
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 28.12.2019 13:07
    0
    Ой в прошлом году тоже что то подобное говорил, скажем гоп когда перепрыгнем
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.12.2019 12:59
    0
    Тобто надія на те що Лівертричи може рограти і тричі зіграти внічию у Гвардіоли відсутня???? Хоча певна річ дуже хочу аби Клопп виграв першість АПЛ. Просто я симпатизую двом тренерам -Гвардіолі та Клоппу.Але як мені здається що Гвардіола трохи втомився постійно бути першим в Англії та не спроможним дійти до фіналу ЛЧ.Тому мені здається що в цьому сезоні він вдався до тактики постійної ротації гравців аби не перевтомити склад перед вирішальними матчами ЛЧ. Хоча можливо це мені тільки так здається і Гвардіолі треба вже міняти команду,або трохи відпочити від футболу в творчій відпусці! Все стане зрозуміло навесні.
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.12.2019 13:30
    0
    Рома Кол, 28.12.2019 13:07
    Ой в прошлом году тоже что то подобное говорил, скажем гоп когда перепрыгнем
    П рошлому році він не міг говорити щось подібне бо команди майже весь чемп йшли як то кажуть на скачках "ноздря в ноздрю"!!!І тільки на фініші МС втримав таки перевагу над Лівером в одне очко.Тим більше що це був здається перший випадок в Англії коли і перше і друге місце набрали більш як 90 очок в чемпі!
    Ссылка
    Рома Кол
    online
      Рома Кол, 28.12.2019 13:07
    0
    Ой в прошлом году тоже что то подобное говорил, скажем гоп когда перепрыгнем
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 28.12.2019 12:59
    0
    Тобто надія на те що Лівертричи може рограти і тричі зіграти внічию у Гвардіоли відсутня???? Хоча певна річ дуже хочу аби Клопп виграв першість АПЛ. Просто я симпатизую двом тренерам -Гвардіолі та Клоппу.Але як мені здається що Гвардіола трохи втомився постійно бути першим в Англії та не спроможним дійти до фіналу ЛЧ.Тому мені здається що в цьому сезоні він вдався до тактики постійної ротації гравців аби не перевтомити склад перед вирішальними матчами ЛЧ. Хоча можливо це мені тільки так здається і Гвардіолі треба вже міняти команду,або трохи відпочити від футболу в творчій відпусці! Все стане зрозуміло навесні.
    Ссылка
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