ВИДЕО. Гвардиола: «Догнать Ливерпуль – нереально»

Вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы:

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 38 очками занимает третье место. На пункт больше у «Лестера», а «Ливерпуль» имеет на 14 очков больше и имеет матч в запасе.