ВИДЕО. Гвардиола: «Догнать Ливерпуль – нереально»

«Вулверхэмптон» совершил невероятный камбэк и обыграл «Манчестер Сити» со счетом 3:2 в рамках 19-го тура АПЛ.
Вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы:
Отметим, что в турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» с 38 очками занимает третье место. На пункт больше у «Лестера», а «Ливерпуль» имеет на 14 очков больше и имеет матч в запасе.
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Источник — Sport.ua
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