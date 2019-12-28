РУСИН: «Вылет из еврокубков не выбил Зарю из колеи благодаря Скрипнику»

Форвард рассказал секрет успешного выступления луганчан в чемпионате

  • 28.12.2019 11:59
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РУСИН: «Вылет из еврокубков не выбил Зарю из колеи благодаря Скрипнику»
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин
21-летний нападающий «Динамо» Назарий Русин прокомментировал уход из «Зари». В первой части сезона-2019/20 Русин выступал за луганчан на правах аренды, но соглашение было досрочно прекращено киевлянами после того, как форвард «бело-синих» Беседин не прошел допинг-тест.
 
— В Заре тебе было комфортно?
— О луганском клубе я могу сказать только теплые слова. В Заре очень хороший коллектив и все люди, которые там работают. Я буду за ними скучать.
 
— Остался осадок от того, что не удалось пробиться в групповой раунд Лиги Европы?
— Было бы здорово сыграть в групповом раунде ЛЕ. Так как Заря молодая команда, то для нашего роста такой турнир пошел бы на пользу. Нам совсем чуть-чуть не хватило. Эспаньол оказался крепким орешком.
 
— Но судя по результатам в чемпионате, Зарю не выбил из колеи вылет из еврокубков?
— Это все благодаря Виктору Скрипнику, который быстро переключил нас на чемпионат, сказав, что некогда расстраиваться, нужно набирать очки и добиваться права сыграть в Европе на будущий год.
 
Напомним, в этом сезоне Лиги Европы «Заря» вылетела на стадии плей-офф квалификации, уступив дорогу в групповой раунд испанскому «Эспаньолу».
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Источник — zbirna.com

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