РУСИН: «Вылет из еврокубков не выбил Зарю из колеи благодаря Скрипнику»

21-летний нападающий «Динамо» Назарий Русин прокомментировал уход из «Зари». В первой части сезона-2019/20 Русин выступал за луганчан на правах аренды, но соглашение было досрочно прекращено киевлянами после того, как форвард «бело-синих» Беседин не прошел допинг-тест

— В Заре тебе было комфортно?

— О луганском клубе я могу сказать только теплые слова. В Заре очень хороший коллектив и все люди, которые там работают. Я буду за ними скучать.

— Остался осадок от того, что не удалось пробиться в групповой раунд Лиги Европы?

— Было бы здорово сыграть в групповом раунде ЛЕ. Так как Заря молодая команда, то для нашего роста такой турнир пошел бы на пользу. Нам совсем чуть-чуть не хватило. Эспаньол оказался крепким орешком.

— Но судя по результатам в чемпионате, Зарю не выбил из колеи вылет из еврокубков?

— Это все благодаря Виктору Скрипнику, который быстро переключил нас на чемпионат, сказав, что некогда расстраиваться, нужно набирать очки и добиваться права сыграть в Европе на будущий год.

Напомним, в этом сезоне Лиги Европы «Заря» вылетела на стадии плей-офф квалификации, уступив дорогу в групповой раунд испанскому «Эспаньолу».