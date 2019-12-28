Евгений МАКАРЕНКО: «Если не буду играть – постараюсь уйти из Андерлехта»

Украинский легионер страдает из-за отсутствия игровой практики в Бельгии

  • 28.12.2019 11:45
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Евгений МАКАРЕНКО: «Если не буду играть – постараюсь уйти из Андерлехта»
© sportime.gr. Евгений Макаренко

Полузащитник «Андерлехта» ставит цель попасть в заявку сборной Украины на Евро-2020. Ради этого 28-летний игрок готов сменить клуб в поиске игровой практики. Об этом Макаренко разговаривал с главным тренером брюссельского клуба – Венсаном Компани.

«Я разговаривал с тренером, но так и не услышал ответа. Я спрашивал: «Коуч, у меня есть шанс доказать и побороться за место в основе, чтобы быть в обойме?». Он так и не ответил... Я спросил еще раз, рассчитывает ли он на меня, но он ответил, что скажет мне об этом позже. Это для меня и не ответ.

Помню ли о Евро-2020? Конечно. Для меня это сейчас задача номер 1. Самое интересное, что я сейчас чувствую себя прекрасно и могу играть в этой команде. Когда ты знаешь, что на твоей позиции играет футболист, на голову сильнее, то будешь что-то думать и работать. Но когда понимаешь, что результаты и игра команды не очень, а ты не играешь – это самое обидное. Если ничего не изменится, то я буду стараться уйти из «Андерлехта» и где-то поиграть до Евро. Это моя задача на следующий год», - сказал Макаренко в интервью ютуб-каналу Бомбардир.

Ранее была информация о том, что «Андерлехт» готов расстаться с Евгением Макаренко. В «Андерлехт» Макаренко перешел в 2018-м году, подписав контракт на четыре года.

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Источник — Бомбардир

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