МАКАРЕНКО: «Ярмоленко кричал: Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне»

Хавбек «Андерлехта» - о различии в менталитете молодых игроков в Украине и Европе

  • 27.12.2019 19:59
  • 2905 просмотров
  • 1 комментарий
МАКАРЕНКО: «Ярмоленко кричал: Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне»
© УАФ. Евгений Макаренко и Андрей Ярмоленко

28-летний полузащитник «Андерлехта» вспомнил, как начинал карьеру в «Динамо» и удивился различию в менталитете украинских и европейских молодых игроков.

«В Бельгии ребята 17-18 лет приходят и на первой тренировке не боятся – обыгрывают одного, второго, третьего. У нас же, помню, приходишь в первую или во вторую команду и играешь от простоты, чтобы уверенность почувствовать: отдал – закрылся, отдал – закрылся.

В «Динамо-2» один мальчик некрасивый – Андрей Ярмоленко - кричал: Давай мне передачу, бл…. Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне», - сказал Макаренко.

Евгений Макаренко выступал в «Динамо» с 2010-го по 2017-й год после чего покинул команду на правах свободного агента.

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Источник — Бомбардир

(10 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 27.12.2019 20:34
    0
    >> У нас же, помню, приходишь в первую или во вторую команду и играешь от простоты, чтобы уверенность почувствовать: отдал – закрылся, отдал – закрылся
    >
    Мдэ, еще кто-то хочет каких-то побед с такой психологией?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 27.12.2019 20:34
    0
    >> У нас же, помню, приходишь в первую или во вторую команду и играешь от простоты, чтобы уверенность почувствовать: отдал – закрылся, отдал – закрылся
    >
    Мдэ, еще кто-то хочет каких-то побед с такой психологией?
    Ссылка
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