МАКАРЕНКО: «Ярмоленко кричал: Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне»

28-летний полузащитник «Андерлехта» вспомнил, как начинал карьеру в «Динамо» и удивился различию в менталитете украинских и европейских молодых игроков.

«В Бельгии ребята 17-18 лет приходят и на первой тренировке не боятся – обыгрывают одного, второго, третьего. У нас же, помню, приходишь в первую или во вторую команду и играешь от простоты, чтобы уверенность почувствовать: отдал – закрылся, отдал – закрылся.

В «Динамо-2» один мальчик некрасивый – Андрей Ярмоленко - кричал: Давай мне передачу, бл…. Не знаешь, что делать с мячом – отдай мне», - сказал Макаренко.

Евгений Макаренко выступал в «Динамо» с 2010-го по 2017-й год после чего покинул команду на правах свободного агента.