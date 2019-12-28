Бенжамен МЕНДИ: «Мы допустили большую ошибку в матче с Вулверхэмтоном»

«Легко говорить, когда все идет хорошо, но трудно, когда нас настигает неудача. Мы допустили большую ошибку в этом матче. Мы в долгу перед болельщиками, они нас постоянно поддерживают. Время поднять голову вверх и продолжать работать, чтобы вернуться на наш лучший уровень. Вперед, «Манчестер Сити», - сказал Менди.