Бенжамен МЕНДИ: «Мы допустили большую ошибку в матче с Вулверхэмтоном»

Защитник «Манчестер Сити» – о поражении в 19-м туре АПЛ

  • 28.12.2019 11:02
  • 1292 просмотра
  • 2 комментария
Бенжамен МЕНДИ: «Мы допустили большую ошибку в матче с Вулверхэмтоном»
© 90Min. Бенжамен Менди
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал поражение от «Вулверхэмтона» (2:3) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Легко говорить, когда все идет хорошо, но трудно, когда нас настигает неудача. Мы допустили большую ошибку в этом матче. Мы в долгу перед болельщиками, они нас постоянно поддерживают. Время поднять голову вверх и продолжать работать, чтобы вернуться на наш лучший уровень. Вперед, «Манчестер Сити», - сказал Менди.
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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 28.12.2019 11:57
    0
    Ошибка Менди оказалась решающей, после нее все посыпалось у МС
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    progisis
    online
      progisis, 28.12.2019 11:24
    -1
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    Tasha19
    online
      Tasha19, 28.12.2019 11:57
    0
    Ошибка Менди оказалась решающей, после нее все посыпалось у МС
    Ссылка
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