Бенжамен МЕНДИ: «Мы допустили большую ошибку в матче с Вулверхэмтоном»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди прокомментировал поражение от «Вулверхэмтона» (2:3) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Легко говорить, когда все идет хорошо, но трудно, когда нас настигает неудача. Мы допустили большую ошибку в этом матче. Мы в долгу перед болельщиками, они нас постоянно поддерживают. Время поднять голову вверх и продолжать работать, чтобы вернуться на наш лучший уровень. Вперед, «Манчестер Сити», - сказал Менди.
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Источник — Twitter
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