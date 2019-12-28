ЗАХОВАЙЛО: «В центре поля у Динамо семь одинаково слабых исполнителей»

Эксперт раскритиковал полузащитников киевлян

  • 28.12.2019 10:43
  • 2672 просмотра
  • 7 комментариев
ЗАХОВАЙЛО: «В центре поля у Динамо семь одинаково слабых исполнителей»
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло
Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло считает, что полузащитники киевского «Динамо» не отвечают уровню и амбициям клуба.
 
«По подтвержденной информации, клуб усиленно ищет нового нападающего, как первоочередное решение проблем. На мой субъективный взгляд, это ошибка. Новый дом строится от фундамента, а не от красивой крыши. 
 
Я имею в виду треугольник в центре полузащиты киевлян. Там у Динамо семь одинаково слабых, не отвечающих уровню и амбициям Динамо исполнителей. И с этим уже давно надо было что-то делать. Организация атакующий действий у киевлян имеет свою специфику, и любой новый и даже дорогостоящий форвард рискует превратиться в неэффективного игрока», - сказал Заховайло в Facebook.
 
Отметим, что в официальной заявке «Динамо» центральными полузащитниками значатся Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Мохаммед Кадири.
 
Ранее сообщалось, что форвард киевлян Беседин не прошел допинг-тест после матча с «Мальме».
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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.12.2019 12:06
    0
    progisis, 28.12.2019 11:24
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
    с Динамо каждый матч - это качественный секс
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    progisis
    online
      progisis, 28.12.2019 11:24
    -1
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.12.2019 11:14
    +1
    Я бы не сказал что Гармаш слабый полузащитник, но он подвести может в любой момент.
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    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 10:59
    +1
    За всю историю клуба-у Динамо было всего два слабых исполнителя-это братья суркисы
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 28.12.2019 10:57
    0
    А Кадар в захисті
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.12.2019 10:54
    0
    у Динамо один слабый исполнитель - на самом верху..
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 28.12.2019 10:45
    -1
    Там все слабые, начиная с президента клуба
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.12.2019 11:14
    +1
    Я бы не сказал что Гармаш слабый полузащитник, но он подвести может в любой момент.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 10:59
    +1
    За всю историю клуба-у Динамо было всего два слабых исполнителя-это братья суркисы
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.12.2019 12:06
    0
    progisis, 28.12.2019 11:24
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
    с Динамо каждый матч - это качественный секс
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 28.12.2019 10:57
    0
    А Кадар в захисті
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.12.2019 10:54
    0
    у Динамо один слабый исполнитель - на самом верху..
    Ссылка
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