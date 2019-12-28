ЗАХОВАЙЛО: «В центре поля у Динамо семь одинаково слабых исполнителей»

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло считает, что полузащитники киевского «Динамо» не отвечают уровню и амбициям клуба.

«По подтвержденной информации, клуб усиленно ищет нового нападающего, как первоочередное решение проблем. На мой субъективный взгляд, это ошибка. Новый дом строится от фундамента, а не от красивой крыши.

Я имею в виду треугольник в центре полузащиты киевлян. Там у Динамо семь одинаково слабых, не отвечающих уровню и амбициям Динамо исполнителей. И с этим уже давно надо было что-то делать. Организация атакующий действий у киевлян имеет свою специфику, и любой новый и даже дорогостоящий форвард рискует превратиться в неэффективного игрока», - сказал Заховайло в Facebook.

Отметим, что в официальной заявке «Динамо» центральными полузащитниками значатся Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Мохаммед Кадири.