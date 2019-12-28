Назарий РУСИН: «Теперь буду находиться по другую сторону баррикад»

Форвард рад, что вернулся в «Динамо»

  • 28.12.2019 10:19
  • 704 просмотра
  • 1 комментарий
Назарий РУСИН: «Теперь буду находиться по другую сторону баррикад»
© ФК Заря. Назарий Русин
21-летний украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал досрочное возвращение в киевское «Динамо». Первую часть сезона игрок провел на правах аренды в луганской «Заре».
 
— Назарий, ты обрадовался возвращению в Динамо?
— Конечно, этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол. Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.
 
— Заря будет главным конкурентом Динамо в борьбе за второе место?
— Сейчас тяжело сказать, ведь наверняка сотворить сенсацию мечтают и Десна с Александрией, но то, что луганчане будут среди соискателей второго места, я в этом не сомневаюсь. С каждым месяцем Заря становится сильнее, они еще себя покажут. Правда, я буду находиться по другую сторону баррикад (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с киевским Динамо и победами этой команды.
 
— Шахтер уже не достать?
— Трудно будет, но в футболе всякое бывает…
 
— В чем ты прибавил за эти полгода?
— Мне трудно давать оценку самому себе, но, как кажется, я подтянулся в психологическом плане.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.12.2019 10:26
    0
    Спорт юа напишите про Артема Шабанов пожалуйста. Он спас со своей девушкой жизнь людям. Не дал утонуть.
    Это очень сильная новость.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.12.2019 10:26
    0
    Спорт юа напишите про Артема Шабанов пожалуйста. Он спас со своей девушкой жизнь людям. Не дал утонуть.
    Это очень сильная новость.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности