Назарий РУСИН: «Теперь буду находиться по другую сторону баррикад»

21-летний украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал досрочное возвращение в киевское «Динамо». Первую часть сезона игрок провел на правах аренды в луганской «Заре».
— Назарий, ты обрадовался возвращению в Динамо?
— Конечно, этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол. Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.
— Заря будет главным конкурентом Динамо в борьбе за второе место?
— Сейчас тяжело сказать, ведь наверняка сотворить сенсацию мечтают и Десна с Александрией, но то, что луганчане будут среди соискателей второго места, я в этом не сомневаюсь. С каждым месяцем Заря становится сильнее, они еще себя покажут. Правда, я буду находиться по другую сторону баррикад (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с киевским Динамо и победами этой команды.
— Шахтер уже не достать?
— Трудно будет, но в футболе всякое бывает…
— В чем ты прибавил за эти полгода?
— Мне трудно давать оценку самому себе, но, как кажется, я подтянулся в психологическом плане.
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Источник — zbirna.com
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