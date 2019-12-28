БЕСЕДИН: «С Михайличенко не были знакомы, просто здоровались при встрече»

23-летний нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как общался с Алексеем Михайличенко до назначения специалиста на пост главного тренера.

«Конечно, я знал, что был такой футболист, сейчас он работает в структуре клуба, но лично мы не были знакомы, просто здоровались при встрече — не больше. А когда его назначили главным тренером, он вызывал к себе всех футболистов, со всеми общался, проводил индивидуальные беседы. Алексей Михайличенко был выдающимся футболистом и остается замечательным человеком, он со всеми сразу нашел общий язык, никаких проблем с этим не возникало. Работаем. Я пытаюсь понять его требования и то, что он хочет видеть на поле, и стараюсь выполнять», - сказал Беседин.