БЕСЕДИН: «С Михайличенко не были знакомы, просто здоровались при встрече»

Форвард «Динамо» совсем недавно лично познакомился с Алексеем Михайличенко

  • 28.12.2019 13:09
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БЕСЕДИН: «С Михайличенко не были знакомы, просто здоровались при встрече»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин
23-летний нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как общался с Алексеем Михайличенко до назначения специалиста на пост главного тренера.
 
«Конечно, я знал, что был такой футболист, сейчас он работает в структуре клуба, но лично мы не были знакомы, просто здоровались при встрече — не больше. А когда его назначили главным тренером, он вызывал к себе всех футболистов, со всеми общался, проводил индивидуальные беседы. Алексей Михайличенко был выдающимся футболистом и остается замечательным человеком, он со всеми сразу нашел общий язык, никаких проблем с этим не возникало. Работаем. Я пытаюсь понять его требования и то, что он хочет видеть на поле, и стараюсь выполнять», - сказал Беседин.
 
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Источник — Динамо Киев от Шурика

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