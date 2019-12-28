ГВАРДИОЛА: «Игроки не чувствуют сожаления, они отдали все силы на поле»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о поражении от «Вулверхэмтона»

  • 28.12.2019 08:45
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ГВАРДИОЛА: «Игроки не чувствуют сожаления, они отдали все силы на поле»
© ФК Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Вулверхэмтона» (2:3) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Очень тяжело 80 минут играть 10 на 11, это вызов. Мы не смогли удержать результат. Теперь мы должны думать только о следующей игре и о том, чтобы выиграть оставшиеся матчи. Игроки «Манчестер Сити» не чувствуют сожаления, они отдали все на поле.
 
«Вулверхэмптон» бился невероятным образом. Но мы все равно могли избежать пропущенных голов. Нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль». У нас нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне каждый раз задают этот вопрос, ответ все тот же», - сказал Гвардиола.
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Источник — BBC

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