ГВАРДИОЛА: «Игроки не чувствуют сожаления, они отдали все силы на поле»

«Очень тяжело 80 минут играть 10 на 11, это вызов. Мы не смогли удержать результат. Теперь мы должны думать только о следующей игре и о том, чтобы выиграть оставшиеся матчи. Игроки «Манчестер Сити» не чувствуют сожаления, они отдали все на поле.

«Вулверхэмптон» бился невероятным образом. Но мы все равно могли избежать пропущенных голов. Нереалистично думать о том, чтобы догнать «Ливерпуль». У нас нет оснований думать о чемпионской гонке. Мне каждый раз задают этот вопрос, ответ все тот же», - сказал Гвардиола.