Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Мы ставим себя в затруднительное положение»

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:2) в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы не сумели добиться победы или забить мяч в двух последних домашних матчах, и это большая проблема, если мы хотим сохранить стабильность и оставаться там, где хотим быть.
Болельщики хотят видеть игру, которая позволяет нам добиваться результатов, а мы им этого не даем. Это правда, что на своем поле мы иногда сталкиваемся с командами, которые глубоко обороняются, гораздо больше, чем в своих домашних матчах, когда у нас есть возможность найти больше пространства. Но решение этой проблемы зависит от нас.
В первом тайме мы нанесли один удар в створ ворот. Во втором тайме мы получали мяч в штрафной площади, обыгрывали защитника, но не находили последним пасом своего игрока в штрафной или не создавали возможности для гола. Мы ставим себя в затруднительное положение», - сказал Аспиликуэта.
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Источник — ФК Челси
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