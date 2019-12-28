ГЛАДКИЙ: «Луис Адриану в гостинице ударил меня исподтишка»

Игроки во время сборов повздорили на тренировке, после чего было продолжение в отеле.

«Это не была драка. На сборах у нас был неприятный инцидент, но никакой драки не было. Что случилось? Мы поспорили на тренировке – и потом в гостинице случился конфликт. Он продолжался секунд 5-10. Это было давно очень. Я уже не помню, честно, из-за чего все началось. Был какой-то игровой эпизод. Нас, кажется, даже Мистер убрал с тренировки обоих.

В гостинице он меня ударил исподтишка. Потом все сбежались – и все закончилось. Бывает такое. Планировал ли я месть? Сначала хотелось отомстить, но потом я успокоился. Его потом оштрафовали. Меня - нет», - сказал Гладкий.

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