ГЛАДКИЙ: «Луис Адриану в гостинице ударил меня исподтишка»

Экс-форвард «Шахтера» рассказал о конфликте с Луисом Адриану

  • 28.12.2019 00:52
  • 845 просмотров
  • 1 комментарий
ГЛАДКИЙ: «Луис Адриану в гостинице ударил меня исподтишка»
© ФК Шахтер. Александр Гладкий

Игроки во время сборов повздорили на тренировке, после чего было продолжение в отеле.

«Это не была драка. На сборах у нас был неприятный инцидент, но никакой драки не было. Что случилось? Мы поспорили на тренировке – и потом в гостинице случился конфликт. Он продолжался секунд 5-10. Это было давно очень. Я уже не помню, честно, из-за чего все началось. Был какой-то игровой эпизод. Нас, кажется, даже Мистер убрал с тренировки обоих.

В гостинице он меня ударил исподтишка. Потом все сбежались – и все закончилось. Бывает такое. Планировал ли я месть? Сначала хотелось отомстить, но потом я успокоился. Его потом оштрафовали. Меня - нет», - сказал Гладкий.

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Источник — Stargorod Sport

(2 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 28.12.2019 01:12
    +1
    Похоже на Луиса.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 28.12.2019 01:12
    +1
    Похоже на Луиса.
    Ссылка
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