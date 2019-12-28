Александр ГЛАДКИЙ: «Ребров предложил перейти в Динамо на парковке»

Экс-форвард «Шахтера» и «Динамо» вспомнил, как переходил в киевский клуб

  • 28.12.2019 00:24
  • 1143 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ГЛАДКИЙ: «Ребров предложил перейти в Динамо на парковке»
© ФК Динамо. Александр Гладкий

32-летний нападающий «Адана Демирспора», который выступает в Первой лиге Турции, вспомнил, как в 2016-м году перешел из «Шахтера» в «Динамо».

«Это была моя ошибка, что я не остался в «Шахтере». В 2016-м году они хотели со мной продлить контракт, но так получилось, что я не остался. Что именно случилось? Это со мной связано – с мыслями, непониманием, какими-то надеждами, фантазиями. «Шахтер» хотел продлить контракт на два года. Тогда было много предложений. Были предложения даже лучше, чем я мог ожидать.

Самое интересное, что случилось – то, что я перешел в «Динамо». Это было спонтанное и очень случайно. Я бы никогда не подумал, что смог бы перейти в «Динамо». Я встретил Сергея Станиславовича (Реброва, - Прим. Sport.ua) на парковке в торговом центре. Я с ребенком был, мы поговорили пару минут, он спросил: «Не хочешь ко мне? Я бы хотел, чтобы ты пришел в «Динамо». Я говорю: «Это не смешно». Он: «Я не шучу». Отвечаю: «Ну, вы знаете, кто мой агент». Вот так получилось, что я перешел в «Динамо».

Какие еще были предложения? Из-за границы. Но я посчитал, что мне лучше остаться в Украине. Когда-то в детстве была мечта сыграть за «Динамо», но, когда было реальное предложение, я выбрал «Шахтер».

Был ли переход в «Динамо» ошибкой? Не знаю. Копаться в прошлом смысла нет. Я пришел, тренировался, но я тоже не получил того, что мне говорили перед переходом. Но у меня нет никаких претензий ни к тренеру, ни к президенту. У меня были хорошие отношения с ребятами в команде. Они меня поддержали, когда возникли проблемы с болельщиками – и Саша Шовковский, и Андрей Ярмоленко», - сказал Гладкий

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Источник — Stargorod Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 28.12.2019 00:38
    +1
    Судьба злодейка.Лично я,понимаю и не осуждаю.Скорее всего,Саша думал,что он станет таким Фиго,украинского разлива,но не пошло.В любом случае,спасибо за годы проведённые у нас
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 28.12.2019 00:38
    +1
    Судьба злодейка.Лично я,понимаю и не осуждаю.Скорее всего,Саша думал,что он станет таким Фиго,украинского разлива,но не пошло.В любом случае,спасибо за годы проведённые у нас
    Ссылка
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