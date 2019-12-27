Артем БЕСЕДИН: «Не обращаю особого внимания на критику фанов и экспертов»

Форвард «Динамо» Артем Беседин в интервью клубному изданию рассказал о критике со стороны болельщиков.

— Было время, когда вас критиковали. Испытывали моральное давление?

— Критика и давление есть всегда. Даже когда хорошо играешь и забиваешь мячи, все равно есть претензии, ведь всегда можно забить больше. Забьешь два — спрашивают, почему не забил три. Это работа специалистов и экспертов — критиковать. Если честно, я не обращаю на это особого внимания. Просто не понимаю, почему, когда я мало играл после травмы и не забивал, — критиковали, а когда начал забивать, чуть ли не на руках носят. Это неправильно.



— Сейчас вы лучший бомбардир «Динамо» в чемпионате Украины. Это результат упорного труда и старания?

— Да, после травмы я действительно много работал. Если сбор команды был вечером, приезжал на базу утром и дополнительно занимался с тренером. Я понимал, что много пропустил, не выступаю за сборную, поэтому, конечно, хотелось туда вернуться и как можно больше забивать за клуб, ведь видел, что команда играет на хорошем уровне. Для этого приходилось трудиться, что продолжаю делать и сейчас. Теперь я лучший бомбардир команды, но хочется не сбавлять обороты и забить еще больше! Совершенству нет предела, главное — не уменьшать требований к себе.

Сейчас Беседин отстранен от футбола из-за подозрения в употреблении допинга.