Артем БЕСЕДИН: «Не обращаю особого внимания на критику фанов и экспертов»

Форвард высказал свое мнение о критике

  • 27.12.2019 22:14
  • 531 просмотр
  • 2 комментария
Артем БЕСЕДИН: «Не обращаю особого внимания на критику фанов и экспертов»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин в интервью клубному изданию рассказал о критике со стороны болельщиков.

— Было время, когда вас критиковали. Испытывали моральное давление?
— Критика и давление есть всегда. Даже когда хорошо играешь и забиваешь мячи, все равно есть претензии, ведь всегда можно забить больше. Забьешь два — спрашивают, почему не забил три. Это работа специалистов и экспертов — критиковать. Если честно, я не обращаю на это особого внимания. Просто не понимаю, почему, когда я мало играл после травмы и не забивал, — критиковали, а когда начал забивать, чуть ли не на руках носят. Это неправильно.

— Сейчас вы лучший бомбардир «Динамо» в чемпионате Украины. Это результат упорного труда и старания?
— Да, после травмы я действительно много работал. Если сбор команды был вечером, приезжал на базу утром и дополнительно занимался с тренером. Я понимал, что много пропустил, не выступаю за сборную, поэтому, конечно, хотелось туда вернуться и как можно больше забивать за клуб, ведь видел, что команда играет на хорошем уровне. Для этого приходилось трудиться, что продолжаю делать и сейчас. Теперь я лучший бомбардир команды, но хочется не сбавлять обороты и забить еще больше! Совершенству нет предела, главное — не уменьшать требований к себе.

Сейчас Беседин отстранен от футбола из-за подозрения в употреблении допинга.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

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Комментарии
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 27.12.2019 22:26
    0
    На руках носят? Зря... Бревна удобнее перекатывать!
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 27.12.2019 22:18
    +3
    бревно равнодушно к любой критике. На то оно и бревно
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 27.12.2019 22:18
    +3
    бревно равнодушно к любой критике. На то оно и бревно
    Ссылка
    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 27.12.2019 22:26
    0
    На руках носят? Зря... Бревна удобнее перекатывать!
    Ссылка
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