Реал хочет подписать хавбека Наполи Руиса

Хавбек итальянского «Наполи» Фабиан Руис является приоритетной целью мадридского «Реала» на следующий сезон.

Первые контакты с окружением игрока «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с 23-летним полузащитником.

Отметим, что в этом сезоне Руис провел 21 матч за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.