Реал хочет подписать хавбека Наполи Руиса

23-летний Фабиан Руис может продолжить карьеру в мадридском клубе

  • 27.12.2019 20:52
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Реал хочет подписать хавбека Наполи Руиса
© Goal.com. Фабиан Руис
Хавбек итальянского «Наполи» Фабиан Руис является приоритетной целью мадридского «Реала» на следующий сезон.
 
Первые контакты с окружением игрока «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с 23-летним полузащитником.
 
Отметим, что в этом сезоне Руис провел 21 матч за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
 
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Источник — As.com

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