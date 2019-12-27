Реал хочет подписать хавбека Наполи Руиса

Хавбек итальянского «Наполи» Фабиан Руис является приоритетной целью мадридского «Реала» на следующий сезон.
Первые контакты с окружением игрока «Реал» установил в октябре, сейчас клуб собирается продолжить переговоры с 23-летним полузащитником.
Отметим, что в этом сезоне Руис провел 21 матч за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать 17-летнего хавбека «Фламенго».
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Источник — As.com
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