Артем БЕСЕДИН: «Мбокани называл Бетао нигером. Алиев бананы носил»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин прокомментировал проявления расизма во время матча 14-го тура УПЛ против «Шахтера» в отношении капитана донецкой команды Тайсона.
— Ну, кричат тебе что-то с трибуны — пусть кричат. Они могут и твоих родителей, жену или семью ругать — им этого никто не запретит. Это же болельщики, кто-то может быть нетрезвый... Поэтому игрокам обижаться на то, что кричат с трибуны, и плакаты, а арбитру уводить команду с поля, считаю, неправильно. Если ты футболист, то должен играть в футбол, А не слушать, что кричат с трибун, или плакать.
— Некоторые футболисты говорят, что дружеские шутки внутри команды это нормально. Не слишком ли большое внимание, на ваш взгляд, уделили этому игроки «Шахтера»?
— Да, не вижу ничего крамольного в таких шутках. Помню, как кого-то из игроков «Динамо-2» с другим цветом кожи подкалывал Александр Алиев, в том числе и бананы приносил. Но тот улыбался и нормально реагировал, понимал, что это дружеская шутка. Когда-то, кажется Мбокани, называл Бетао «нигером», хотя у самого кожа темнее. Это были позитивные ребята, не обижались на такие вещи. Пожалуй, сейчас времена изменились, и подобные ситуации стали восприниматься как нечто экстремальное. Не стоит искусственно раздувать из этого конфликт и заострять внимание. В адрес Тайсона, возможно, никто не шутил, но если честно, я вообще не понимаю, как он услышал то, что ему кричали. Когда играешь в футбол, слышать, что происходит на трибунах, очень трудно — нужно специально прислушиваться.
Ранее сообщалось, что Беседин не прошел допинг-тест после матча с «Мальме».
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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