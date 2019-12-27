ВИДЕО. Как английские топ-клубы пытаются догнать Ливерпуль

Канал INSIDE GLOBAL опубликовал забавное видео, демонстрируя, насколько неудачно английские топ-клубы пытаются догнать «Ливерпуль» в текущем сезоне.
После 18-ти сыгранных туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея в активе 52 очка. У ближайшего преследователя «красных», «Лестера», 39 очков.
В минувшем туре «Ливерпуль» на выезде разбил «Лестер» со счетом 4:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.