Раскрыт размер зарплаты Ибрагимовича в Милане

Шведский форвард заработает в итальянском клубе €3 миллиона за полгода

  • 27.12.2019 16:21
  • 3051 просмотр
  • 1 комментарий
Раскрыт размер зарплаты Ибрагимовича в Милане
© SempreMilan. Златан Ибрагимович

Стал известен размер зарплаты, которую 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович будет получать в итальянском «Милане».

За первые полгода в «Милане» Златан заработает около €3 миллионов. Ставка увеличится до €4,5 миллионов, если Ибрагимович согласится продлить контракт с «Миланом» еще на год.

Ибрагимович должен подписать контракт с «Миланом» в начале января в статусе свободного агента. Контракт футболиста будет рассчитан до будущего лета с возможностью продления еще на год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    stalevar1250
      stalevar1250, 27.12.2019 16:37
    -1
    Ага, пизди, пизди, мне голос твой приятен))
    Пока не будет официального подтверждения - ходи конём GDS!!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности