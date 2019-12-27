Раскрыт размер зарплаты Ибрагимовича в Милане

Стал известен размер зарплаты, которую 38-летний шведский форвард Златан Ибрагимович будет получать в итальянском «Милане».
За первые полгода в «Милане» Златан заработает около €3 миллионов. Ставка увеличится до €4,5 миллионов, если Ибрагимович согласится продлить контракт с «Миланом» еще на год.
Ибрагимович должен подписать контракт с «Миланом» в начале января в статусе свободного агента. Контракт футболиста будет рассчитан до будущего лета с возможностью продления еще на год.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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