GdS: Ибрагимович переходит в Милан. Но на краткосрочный контракт

По информации Gazzetta dello Sport, «Милан» и Златан Ибрагимович в итоге согласовали контракт, а шведский форвард станет первым зимним новичком команды.

При этом соглашение будет подписано всего на 6 месяцев, но с опцией продления еще на год, если 38-летний футболист сумеет снова проявить себя в Серии A.

Официально о контракте могут проинформировать сегодня или завтра.

Ибрагимович, который последнее время выступал в США, играл за «Милан» c 2010 по 2012 год.