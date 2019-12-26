GdS: Ибрагимович переходит в Милан. Но на краткосрочный контракт

По информации Gazzetta dello Sport, «Милан» и Златан Ибрагимович в итоге согласовали контракт, а шведский форвард станет первым зимним новичком команды.
При этом соглашение будет подписано всего на 6 месяцев, но с опцией продления еще на год, если 38-летний футболист сумеет снова проявить себя в Серии A.
Официально о контракте могут проинформировать сегодня или завтра.
Ибрагимович, который последнее время выступал в США, играл за «Милан» c 2010 по 2012 год.
Источник — Gazzetta dello Sport
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