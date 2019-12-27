Горан ПОПОВ: «Суркис платил большие деньги, чтобы мы были лучше Шахтера»

Бывший защитник «Динамо» – о зарплате в киевском клубе

  • 27.12.2019 16:18
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Горан ПОПОВ: «Суркис платил большие деньги, чтобы мы были лучше Шахтера»
© ФК Динамо Киев. Горан Попов
Македонский экс-защитник «Динамо» Горан Попов рассказал о высоких зарплатах в киевском клубе во время его выступлений и об отношении к Игорю Суркису. 
 
– Большие зарплаты в украинском футболе тогда – хорошо или плохо для развития футбола в стране?
– Когда был в «Динамо», Суркис платил большие деньги нашим игрокам, чтобы мы были лучше, чем «Шахтер». Поэтому футболисты маленьких команд старались играть против нас супер, показать свои лучшие качества и попасть в один из этих клубов.
 
Грубо говорят, переходишь в «Динамо», подписываешь контракт на 3 года и спокойно живешь после карьеры. Зарплаты были очень хорошими. Для меня, как футболиста, который там играл, это было супер. Но не было хорошо для других команд – но это их проблемы.
 
У нас была конкуренция с «Шахтером», «Днепром», «Металлистом» и все давали такие большие деньги. Но если кто-то с таких команда падает, другой президент скажет: «Смотри, не дам больше зарплаты. Ведь нет конкуренции».
 
Но для меня все было хорошо – получал большую зарплату. Всегда говорил и Игорю Суркису сказал, когда уезжал, что считаю его вторым папой. Это точно. Он сделал все для моей карьеры, потом в Англии и в Македонию отпустил, – сказал Попов.
 
Напомним, Горан Попов был на контракте в «Динамо» с 2010 по 2014 год. Провел за основную команду 32 матча, забил 2 мяча.
 
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Источник — Трибуна

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