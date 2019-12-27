Динамо и Десна оштрафованы за поведение фанатов

КДК УАФ вынес наказание «Десне» и «Динамо»

  • 27.12.2019 13:26
  • 664 просмотра
  • 2 комментария
Динамо и Десна оштрафованы за поведение фанатов
© t.me/wbc_kyiv

15 декабря «Динамо» в 18-м туре УПЛ на выезде обыграло «Десну» 1:0. Матч запомнился буйным поведением фанатов обеих команд, которые массово использовали файеры и другую пиротехнику.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел этот инцидент и наказал оба клуба за поведение фанатов.

«Десна» получила штраф в размере 100 тысяч гривен и закрытие фанатского сектора на один домашний матч. «Динамо» получило штраф в размере 300 тысяч гривен.

Ранее «Динамо» определилось с соперниками на сборе в Турции.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Burfly Monkey
    online
      Burfly Monkey, 27.12.2019 14:42
    0
    с каких пор за десяток фаеров начали закрывать сектора?
    марик будут тащить всеми возможными методами
    Ссылка
    slo_nik2008
      slo_nik2008, 27.12.2019 14:06
    0
    Интересно в какую сумму обходится Суркис у содержание пятнистых сов? Может на хорошего тренера хватило бы
    Ссылка
    Burfly Monkey
    online
      Burfly Monkey, 27.12.2019 14:42
    0
    с каких пор за десяток фаеров начали закрывать сектора?
    марик будут тащить всеми возможными методами
    Ссылка
    slo_nik2008
      slo_nik2008, 27.12.2019 14:06
    0
    Интересно в какую сумму обходится Суркис у содержание пятнистых сов? Может на хорошего тренера хватило бы
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности