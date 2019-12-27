Динамо и Десна оштрафованы за поведение фанатов

15 декабря «Динамо» в 18-м туре УПЛ на выезде обыграло «Десну» 1:0. Матч запомнился буйным поведением фанатов обеих команд, которые массово использовали файеры и другую пиротехнику.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел этот инцидент и наказал оба клуба за поведение фанатов.
«Десна» получила штраф в размере 100 тысяч гривен и закрытие фанатского сектора на один домашний матч. «Динамо» получило штраф в размере 300 тысяч гривен.
Ранее «Динамо» определилось с соперниками на сборе в Турции.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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