Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Счастлива, что есть возможность дебютировать на Шлеме»

Украинская теннисистка – о возвращении после травмы

  • 27.12.2019 12:53
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Дарья ЛОПАТЕЦКАЯ: «Счастлива, что есть возможность дебютировать на Шлеме»
© ITF. Дарья Лопатецкая

В ближайшее время украинская теннисистка Дарья Лопатецкая вернется в теннис после длительной паузы, связанной с операцией на мениске.

Украинка рассказала, чего стоит ждать от нее после возвращения:

- Даша, после твоей операции прошло уже больше полугода. Расскажи, как сейчас состояние колена и что говорят врачи, готово ли оно к серьёзным нагрузкам?
- Да, прошло уже достаточно большое количество времени после операции. Я проходила реабилитацию и тренировалась дома, находясь под присмотром врачей, и в целом все было в порядке! Готово ли моё колено к серьезным нагрузкам, думаю, смогу понять, лишь получив эти серьёзные нагрузки в ближайших турнирах.

- Ты находишься в заявке двух турниров ITF, которые пройдут в ближайшие недели в Гонконге. Будешь играть их уже однозначно?
- Да, буду играть. Я уже нахожусь на подготовке в Гонконге к первому предстоящему турниру.

- Какая для тебя главная цель на этих турнирах? Они больше разминочные или есть какие-то задачи?
- Безусловно, в первую очередь цель этого турнира - понять своё физическое и моральное состояние и как колено будет реагировать на матчевые нагрузки.

- Вчера стало известно, что ты официально попала в квалификацию Открытого чемпионата Австралии и сможешь дебютировать на Шлеме. Что для тебя это значит и готова ли ты уже сыграть, в первую очередь физически, на таком уровне?
- Я счастлива, что теперь у меня есть возможность дебютировать на своём первом взрослом Шлеме! Если говорить о готовности, то опять-таки, мы сможем это узнать только когда я проведу свою первую встречу там.

- Кто будет сопровождать тебя на турнирах в Гонконге и Австралии?
- На этих турнирах я буду работать с командой из Академии в Гонконге. Но и, конечно же, всегда нахожусь на связи со своей украинской командой тренеров.

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Источник — Большой теннис Украины

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