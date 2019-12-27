Сергей КОВАЛЕЦ: «2019 – возможно, лучший год в карьере Малиновского»

Тренер «Оболони-Бровара» - об успехах Руслана Малиновского

  • 27.12.2019 11:43
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Сергей КОВАЛЕЦ: «2019 – возможно, лучший год в карьере Малиновского»
© fcbrovar.obolon.ua

Главный тренер клуба Первой лиги «Оболонь-Бровар» Сергей Ковалец считает, что 2019 год, возможно, был лучшим в карьере хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского:

«Будучи наставником молодежной сборной Украины, я уже тогда видел потенциал этого полузащитника. О его силе духа говорит сложная травма, полученная в «Генке». Футболист прошел этот тяжелый путь и вышел на более высокий уровень игры.

2019 год, возможно, пока лучший в карьере Руслана. Чемпионство с «Генком», переход в «Аталанту» и выход в финальную часть Евро сборной Украины, в составе которой полузащитник был одним из лучших на протяжении всего турнира».

Ранее Ковалец заявил, что Андрей Пятов – возможно, лучший голкипер Европы по игре ногами.

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Источник — zbirna.com

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