Сергей КОВАЛЕЦ: «Возможно, Пятов — лучший в Европе по игре ногами»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился мнением о выступлениях за сборную Украины 35-летнего вратаря «Шахтера» Андрея Пятова.

«Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Пятов своей надежностью, да и вообще классной игрой, дал дополнительный импульс партнерам. Возможно, это лучший вратарь Европы по игре ногами.

В отборочном турнире Евро-2020 у сборной Украины в пассиве всего четыре пропущенных мяча, причем два из них Пятов пропустил с пенальти. Игру Андрея в составе национальной команды отмечу максимальным баллом», — заявил Ковалец.