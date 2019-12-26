Сергей КОВАЛЕЦ: «Возможно, Пятов — лучший в Европе по игре ногами»

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился мнением о выступлениях за сборную Украины 35-летнего вратаря «Шахтера» Андрея Пятова.
«Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Пятов своей надежностью, да и вообще классной игрой, дал дополнительный импульс партнерам. Возможно, это лучший вратарь Европы по игре ногами.
В отборочном турнире Евро-2020 у сборной Украины в пассиве всего четыре пропущенных мяча, причем два из них Пятов пропустил с пенальти. Игру Андрея в составе национальной команды отмечу максимальным баллом», — заявил Ковалец.
Источник — zbirna.com
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