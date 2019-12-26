Сергей КОВАЛЕЦ: «Возможно, Пятов — лучший в Европе по игре ногами»

Специалист высоко оценил игру голкипера «Шахтера» за сборную Украины

  • 26.12.2019 20:44
  • 968 просмотров
  • 4 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «Возможно, Пятов — лучший в Европе по игре ногами»
© Sport.ua. Сергей Ковалец

Главный тренер «Оболони-Бровар» Сергей Ковалец поделился мнением о выступлениях за сборную Украины 35-летнего вратаря «Шахтера» Андрея Пятова.

«Не зря говорят, что вратарь — это полкоманды. Пятов своей надежностью, да и вообще классной игрой, дал дополнительный импульс партнерам. Возможно, это лучший вратарь Европы по игре ногами.

В отборочном турнире Евро-2020 у сборной Украины в пассиве всего четыре пропущенных мяча, причем два из них Пятов пропустил с пенальти. Игру Андрея в составе национальной команды отмечу максимальным баллом», — заявил Ковалец.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 26.12.2019 21:57
    0
    Рано в зопой ушли...
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    zzg77
      zzg77, 26.12.2019 21:02
    -1
    Надо убирать его из ворот - пусть играет в полузащите, сколько можно отсиживаться!
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    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 21:00
    0
    Полностью согласен.Пятов ногами играет намного лучше чем руками.
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    markten1984
      markten1984, 26.12.2019 20:59
    0
    Если бы ещё на выходах хорошо играл
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    VAD
      VAD, 26.12.2019 21:57
    0
    Рано в зопой ушли...
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 21:00
    0
    Полностью согласен.Пятов ногами играет намного лучше чем руками.
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    markten1984
      markten1984, 26.12.2019 20:59
    0
    Если бы ещё на выходах хорошо играл
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