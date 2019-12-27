ФОТО. Ибрагимович тизерит свой переход в Милан снимком с красными глазами

Звездный нападающий Златан Ибрагимович, скорее всего, станет игроком «Милана».

38-летний швед выложил в Instagram фото, на которой у него красные глаза. Пользователи увидели в этом анонс его перехода. Ведь одним из главных цветов «Милана» является красный.

Напомним, что Ибрагимович играл за «Милан» в 2010–2012 годах (56 голов в 85 матчах).