ФОТО. Ибрагимович тизерит свой переход в Милан снимком с красными глазами

Шведский форвард знает, как привлечь внимание

  • 27.12.2019 10:58
  • 1232 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Ибрагимович тизерит свой переход в Милан снимком с красными глазами
© Twitter. Златан Ибрагимович
Звездный нападающий Златан Ибрагимович, скорее всего, станет игроком «Милана».
 
38-летний швед выложил в Instagram фото, на которой у него красные глаза. Пользователи увидели в этом анонс его перехода. Ведь одним из главных цветов «Милана» является красный.
 
Напомним, что Ибрагимович играл за «Милан» в 2010–2012 годах (56 голов в 85 матчах).
 
 
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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    coba777
    online
      coba777, 27.12.2019 11:29
    0
    "Адже одним з головних квітів «Мілана» є червоний "
    Цвет це колір, а не квітка. Гугл рулить
    Ссылка
    Pereira
    online
      Pereira, 27.12.2019 11:22
    0
    У Алиева каждый день с бодуна такие глаза и че, завтра тоже в Милан?
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 27.12.2019 11:29
    0
    "Адже одним з головних квітів «Мілана» є червоний "
    Цвет це колір, а не квітка. Гугл рулить
    Ссылка
    Pereira
    online
      Pereira, 27.12.2019 11:22
    0
    У Алиева каждый день с бодуна такие глаза и че, завтра тоже в Милан?
    Ссылка
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