Нива Винница может прекратить существование

Президент винницкой «Нивы» Вадим Кудияров заявил о том, что клуб может прекратить существование:

«Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета.

Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект «Нива» — закрыт».

Сейчас винницкая «Нива» занимает девятое место во Второй лиге (Группа А) с 20 очками после 20 туров.

Месяц назад из клуба ушел главный тренер Коллинс Нгаха.