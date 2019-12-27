Нива Винница может прекратить существование

У клуба могут возникнуть финансовые проблемы

  • 27.12.2019 10:16
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Нива Винница может прекратить существование
© ФК Нива Винница

Президент винницкой «Нивы» Вадим Кудияров заявил о том, что клуб может прекратить существование:

«Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета.

Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны, а весь проект «Нива» — закрыт».

Сейчас винницкая «Нива» занимает девятое место во Второй лиге (Группа А) с 20 очками после 20 туров.

Месяц назад из клуба ушел главный тренер Коллинс Нгаха.

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Источник — ФК Нива В

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