Дрис Мертенс отказался переходить в Боруссию

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс отказал дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб хотел подписать игрока в январе, однако Мертенс хочет дождаться другого предложения. Как отмечают итальянские СМИ, форвард готов покинуть «Наполи» летом.
В этом сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 22-х матчах.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить Мертенса.
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.