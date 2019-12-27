Дрис Мертенс отказался переходить в Боруссию

Нападающий «Наполи» подождет других предложений

  • 27.12.2019 09:35
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Дрис Мертенс отказался переходить в Боруссию
© Sphera Sports. Дрис Мертенс
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс отказал дортмундской «Боруссии».
 
Немецкий клуб хотел подписать игрока в январе, однако Мертенс хочет дождаться другого предложения. Как отмечают итальянские СМИ, форвард готов покинуть «Наполи» летом.
 
В этом сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 22-х матчах.
 
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет купить Мертенса.
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Источник — Calciomercato

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