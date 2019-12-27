Ливерпуль забил 500-й гол при Клоппе

Вчера «Ливерпуль» в центральном матче 19-го тура АПЛ на выезде разгромил «Лестер» со счетом 4:0. Дубль оформил Роберто Фирмино.

Второй мяч бразильца, забитый на 74-й минуте, стал юбилейным, 500-м голом «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа. Немецкий специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.

Дубль в ворота «Лестера» позволил Фирмино выйти на второе место в списке бомбардиров «Ливерпуля» под руководством Клоппа с 72 голами в активе. Бразильский форвард обошел Садио Мане с 70 голами.

Лучшим бомбардиром «Красных» в эпоху Клоппа остается Мохамед Салах с 84 голами.