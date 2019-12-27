Тьерри АНРИ: «То, что делает Ливерпуль - пугает»

«Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена. Это было только вопросом времени. «Ливерпуль» невозможно остановить. Пугает то, что они делают. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели. Они не будут останавливаться после победы над «Лестером» и начнут праздновать только после того, как закончится последняя игра. Я не болельщик «Ливерпуля», но мне нравится, как он играет», - сказал Анри.

Напомним, что «Ливерпуль» имеет 52 очка в активе и на 13 баллов опережает «Лестер» в турнирной таблице АПЛ.