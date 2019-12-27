Тьерри АНРИ: «То, что делает Ливерпуль - пугает»

Известный в прошлом футболист в восторге от игры «красных»

  • 27.12.2019 08:46
  • 3262 просмотра
  • 2 комментария
Тьерри АНРИ: «То, что делает Ливерпуль - пугает»
© The Japan Times. Тьерри Анри
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что «Ливерпуль» уже можно поздравить с чемпионством. Такую мысль француз выразил после победы мерсисайдцев над «Лестером» в 19-м туре АПЛ (4:0).
 
«Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена. Это было только вопросом времени. «Ливерпуль» невозможно остановить. Пугает то, что они делают. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели. Они не будут останавливаться после победы над «Лестером» и начнут праздновать только после того, как закончится последняя игра. Я не болельщик «Ливерпуля», но мне нравится, как он играет», - сказал Анри.
 
Напомним, что «Ливерпуль» имеет 52 очка в активе и на 13 баллов опережает «Лестер» в турнирной таблице АПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Metro

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    wefwieufweqqa
    online
    wefwieufweqqa, 27.12.2019 10:16
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.12.2019 09:36
    0
    Респект Анри! В свое время то же самое проделал его Арсенал, не проиграв по ходу ни одной игры! Надеюсь, Ливерпуль превзойдет их достижение.
    Ссылка
    wefwieufweqqa
    online
    wefwieufweqqa, 27.12.2019 10:16
    0
    Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 27.12.2019 09:36
    0
    Респект Анри! В свое время то же самое проделал его Арсенал, не проиграв по ходу ни одной игры! Надеюсь, Ливерпуль превзойдет их достижение.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности