Милевский вошел в символическую сборную чемпионата Беларуси

В Беларуси определили символические сборные национального чемпионата. В первую сборную попал украинский нападающий Артем Милевский.
34-летний форвард в составе брестского «Динамо» стал чемпионом Беларуси. В чемпионате Милевский провел 26 матчей и забил 4 мяча.
Отметим, что во вторую символическую сборную попал другой украинец Александр Нойок. В составе «Динамо» Брест Нойок провел 24 матча и забил 6 мячей.
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