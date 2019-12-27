Погба провел 150 матчей за Манчестер Юнайтед

Поль Погба сыграл свой 150-й матч за «Манчестер Юнайтед».
26-летний француз появился на поле в матче 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором МЮ обыграл «Ньюкасл» (4:1).
За эти 150 матчей Погба забил 31 мяч и отдал 31 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба.
Источник — Opta
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