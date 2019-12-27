Погба провел 150 матчей за Манчестер Юнайтед

Французский полузащитник преодолел новую отметку

  • 27.12.2019 08:15
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Погба провел 150 матчей за Манчестер Юнайтед
© 90Min. Поль Погба
Поль Погба сыграл свой 150-й матч за «Манчестер Юнайтед».
 
26-летний француз появился на поле в матче 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором МЮ обыграл «Ньюкасл» (4:1). 
 
За эти 150 матчей Погба забил 31 мяч и отдал 31 голевую передачу.
 
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Источник — Opta

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