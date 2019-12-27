Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Были обязаны брать три очка, но это футбол»

Форвард «Арсенала» – о ничьей с «Борнмутом»

  • 27.12.2019 05:41
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Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Были обязаны брать три очка, но это футбол»
© talkSPORT. Пьер-Эмерик Обамеянг
30-летний габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Мы упустили слишком много моментов во втором тайме. Думаю, сегодня мы были обязаны брать три очка, но это футбол. Отношение ребят к игре было великолепным, но свои шансы мы должны реализовать лучше.
 
В перерыве Артета велел нам продолжать в том же духе, пытаться придерживаться плана, и это работало. Все работали усердно, мы были агрессивны и пытались играть так, как этого требовал Микель. Надеюсь, мы будем прогрессировать. Мы знаем, что следующие игры довольно сложны, но мы уверены в себе», - сказал Обамеянг.
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Источник — BBC

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