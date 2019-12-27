Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Были обязаны брать три очка, но это футбол»

30-летний габонский нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы упустили слишком много моментов во втором тайме. Думаю, сегодня мы были обязаны брать три очка, но это футбол. Отношение ребят к игре было великолепным, но свои шансы мы должны реализовать лучше.
В перерыве Артета велел нам продолжать в том же духе, пытаться придерживаться плана, и это работало. Все работали усердно, мы были агрессивны и пытались играть так, как этого требовал Микель. Надеюсь, мы будем прогрессировать. Мы знаем, что следующие игры довольно сложны, но мы уверены в себе», - сказал Обамеянг.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.