Тоттенхэм – Брайтон – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брайтон» со счетом 2:1 в матче 19-го тура английской Премьер-лиги благодаря голам Кейна и Алли.
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Брайтон энд Хоув Альбион
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Деле Алли (Тоттенхэм).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Уэбстер (Брайтон энд Хоув Альбион).
Источник — Sport.ua
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