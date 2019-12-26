АПЛ. Тоттенхэм добыл волевую победу и приблизился к топ-4

В Англии стартовал напряженный период праздничных матчей, а «Тоттенхэм» в первой игре дня на своем поле обыграл «Брайтон» благодаря голам Кейна и Алли.

Победа позволила команде Жозе Моуриньо подняться на 5-е место, однако конкуренты свои матчи еще не сыграли.

АПЛ. 19-й тур

Тоттенхэм - Брайтон 2:1

Голы: Кейн, 53, Алли, 72 - Вебстер, 37



Тоттенхэм: Газзанига, Орье, Альдервейрельд, Санчес, Вертонген, Сиссоко, Винкс (Эриксен, 68), Лукас Моура (Дайер, 76), Алли, Сессеньон (Ло Чельсо, 56), Кейн



Брайтон: Райан, Вебстер, Даффи, Берн, Стивенс, Альзафе, Матиас (Биссума, 83), Бернарду (Троссар, 76), Гросс, Мой, Коннолли (Мопей, 68)