СУЛЬШЕР: «Заставили Ньюкасл ошибаться, а затем воспользовалась этим»

«При счете 0:1 наша команда заставила соперника допускать ошибки, а затем воспользовалась этим. В матче с «Уотфордом» мы тоже создавали моменты, но не реализовали их.

Что касается календаря, то несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше. У нас молодая команда, сильная с ментальной точки зрения, а это значит, что мы будем готовы», - сказал Сульшер.