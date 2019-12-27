СУЛЬШЕР: «Заставили Ньюкасл ошибаться, а затем воспользовалась этим»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (4:1) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«При счете 0:1 наша команда заставила соперника допускать ошибки, а затем воспользовалась этим. В матче с «Уотфордом» мы тоже создавали моменты, но не реализовали их.
Что касается календаря, то несправедливо требовать, чтобы футболисты проводили два матча за три дня, но нужно просто идти дальше. У нас молодая команда, сильная с ментальной точки зрения, а это значит, что мы будем готовы», - сказал Сульшер.
Источник — BBC
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