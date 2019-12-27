ДЕ ЛИГТ: «Очень счастлив в Ювентусе, надеюсь остаться здесь надолго»

20-летний защитник туринского «Ювентуса» и национальной сборной Нидерландов Маттейс де Лигт дал понять, что не планирует уходить из своего нынешнего клуба в ближайшее время.

«Я очень счастлив в Турине, надеюсь остаться здесь надолго. Был очень горд присоединиться к «Ювентусу». Конечно, когда такой большой клуб хочет тебя приобрести, это большая честь. Мне всегда нравился «Ювентус». Я счастлив и горд носить футболку этого клуба», - сказал де Лигт.