Юрген КЛОПП: «Мы должны демонстрировать такую игру каждые три дня»

Главный тренер «Ливерпуля» – о разгромной победе над «Лестером»

  • 27.12.2019 02:19
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Юрген КЛОПП: «Мы должны демонстрировать такую игру каждые три дня»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Лестером» (4:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Я доволен победой, но нельзя принимать это как данность, игроки «Ливерпуля» должны демонстрировать такую игру каждые три дня. В начале матча у нас были проблемы с реализацией, но нам удавалось контролировать ход игры.
 
«Лестеру» было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона. Соперник не был так агрессивен, возможно, из-за нашей позиционной игры», - сказал Клопп.
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Источник — BBC

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