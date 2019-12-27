Юрген КЛОПП: «Мы должны демонстрировать такую игру каждые три дня»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Лестером» (4:0) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.
«Я доволен победой, но нельзя принимать это как данность, игроки «Ливерпуля» должны демонстрировать такую игру каждые три дня. В начале матча у нас были проблемы с реализацией, но нам удавалось контролировать ход игры.
«Лестеру» было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона. Соперник не был так агрессивен, возможно, из-за нашей позиционной игры», - сказал Клопп.
Источник — BBC
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