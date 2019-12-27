Юрген КЛОПП: «Мы должны демонстрировать такую игру каждые три дня»

«Я доволен победой, но нельзя принимать это как данность, игроки «Ливерпуля» должны демонстрировать такую игру каждые три дня. В начале матча у нас были проблемы с реализацией, но нам удавалось контролировать ход игры.

«Лестеру» было тяжело войти в игру, на обеих командах сказывается интенсивность сезона. Соперник не был так агрессивен, возможно, из-за нашей позиционной игры», - сказал Клопп.