Тренер Судувы: «Изучая Ференцварош, смотрели игру Сергея Реброва»

В каждом сезоне еврокубков украинские болельщики следят не только за выступлениями своих команд, но и за успехами наших футболистов и тренеров в иностранных клубах. Отдельный интерес в этот раз вызвала игра «Ференцвароша», который в этом году вместе с Сергеем Ребровым завоевал юбилейное, 30-е, звание чемпиона Венгрии.

Увы, далее группового этапа вывести команду украинскому тренеру не удалось. Более того, сам путь в Лиге Европы выдался непростым. В раунде плей-офф «Ференцварош» столкнулся с чемпионом Литвы «Судувой». Соперник, который с приходом Владимира Чебурина три раза подряд взял золотые медали и теперь обживается в еврокубках.

Еще накануне противостояния «Судувы» и «Ференцвароша» мы попытались связаться с наставником литовского клуба, но, раздобыть его контакты удалось лишь сейчас. Было решено не отказываться от возможности пообщаться с тренером и расспросить о его опыте игры против команды Сергея Реброва. Звонок застал специалиста дома в Казахстане.

— У вас получились очень непростые игры с «Ференцварошем», особенно ответная в Венгрии. Чем-то запомнилась та встреча?

— Матчи, в которых решается судьба выхода в групповой этап еврокубков, всегда особенные. Мы три года к этому стремимся и все никак не получается сделать этот шаг. Ранее не удалось пройти «Селтик» и «Лудогорец». Это серьезные клубы, с традициями, бюджетами, хорошим подбором игроков. Как и «Ференцварош».

В Венгрии игра получилась действительно захватывающей для зрителей, а их собрался полный стадион. Мы ехали максимально заряженными и повели в счете, все шло, как говорится, по плану. Затем получили пенальти в следствии контратаки. А потом – обидный гол в раздевалку. В перерыве сделали коррективы, уверенно начали второй тайм, но, увы, желаемого результата добиться не удалось. Последний гол, вообще отдельная тема. Там не было и нарушения, да и эпизод произошел вне штрафной. Но, судья оценил обстановку по-своему. Поражение 2:4 (дома матч закончился со счетом 0:0) по нам ударило, мы очень хотели наконец сделать этот шаг в групповой этап Лиги Европы.

«Ференцварош» же понравился как в игровом, так и в тактическом плане. Быстрая и техничная команда. Сергей Ребров там отлично потрудился.

— Какое впечатление он произвел на вас?

— Я видел его работу на поле еще как футболиста. Он был действительно игроком топ-уровня. И как тренер он тоже себя проявляет. Взять хотя бы его работу в киевском «Динамо». Анализируя «Ференцварош», мы смотрели и игру Реброва. Все же тренеры немного задействуют ту формулу успеха, которая была у них в бытность игрока. Эта связь всегда наблюдается. Мы изучали, как он перестраивает, как ведет игру. На что делает больший акцент, упор, как владеет ситуацией.

С Сергеем Ребровым мы успели немного пообщаться. Чисто по-тренерски. Он оставил приятное впечатление. Говорит просто, свободно, очень благодарен ему за человеческое отношение.

— Часто пересекаетесь с тренерами из постсоветского пространства?

— Иногда бывает. Белорусский специалист Альберт Рыбак, например. Альберт работает с вратарями, но, когда уходили главные тренеры, то он становился рулевым «Ритеряй». Встречались специалисты и из Украины в чемпионате Литвы. Так что есть общение, есть обмен мнениями. Интересно встречаться, черпать для себя что-то интересное.

— Есть ли у таких специалистов что-то общее в работе?

— Пожалуй, нет никакого общего почерка. У каждого свое видение футбола, каждый ориентируется на своих исполнителей, выбирая ту или иную тактическую схему, исходя также и из возможностей соперника. Если какие-то границы и были, то они размылись. Даже у тренеров из одной страны могут быть совершенно разные подходы к работе.

И это хорошо. Например, на тренировочных сборах мы встречались с командами, которые демонстрировали абсолютно разные стили. Это дает ценный опыт, и он затем помогает как раз в еврокубковых матчах.

— Болельщики и руководство клубов сильно обращают внимание на национальность тренера?

— Думаю, что для всех важен результат. Если тренер способен дать его, выстроить команду, придать ей определенную философию, то никто не будет думать о национальности. Это и радует, что в футболе нет каких-то границ и ограничений.

Разве что имеет значение знание иностранных языков. Чтобы тренер мог детально объяснить свое видение. Что же касается языка футбола – то он один. И если тренер и футболисты хотят чего-то добиваться, то они смогут друг друга понять. Тренерам необходимо постоянно находиться в процессе обучения, чтобы добиваться результата.

— Иногда кажется, что тренерам из Украины, Беларуси, Казахстана, легче найти работу в Европе, чем футболистам.

— Скажу так, иногда зона комфортна не дает игроку развиваться. Если у человека все получается в его чемпионате, ему не очень хочется двигаться вперед. В Литве, например, посматривают в сторону более сильных чемпионатов, это нормальное явление. И это только приветствуется.

Тренерам необходимо постоянно находиться в процессе обучения, чтобы добиваться результата. Как выразился один из ведущих специалистов, мы всегда учимся у игроков, тем самым давая им возможность учиться у нас.

— Вы собрали в Литве все трофеи, в чем секрет быстрого успеха?

— Не сказал бы, что это так быстро произошло. Для создание хорошей команды нужно время. До этого я уже работал с «Крутоя», в 2004 году. Это команда из небольшого городка, на пять тысяч жителей. У нас получилось здорово выступить, хотя и был сложный период в финансовом плане. Но мы добились хорошего результата, завоевали серебряные медали. После этого я ненадолго вернулся в Казахстан, но дома все получилось уже не так гладко и в 2016 году уже возник вариант с «Судувой». Сначала мы взяли бронзовые медали, а уже с 2017 года трижды становились чемпионами. Когда второй раз завоевывали золото, было, конечно, уже легче. Философия развития команды лучше принималась футболистами.

Да и в еврокубках со временем мы стали себя чувствовать уверенней. Тут можно сравнить, как мы проходили в Лиге Европы (сезон 17/18) «Шахтер» (Солигорск, 2:1 и 0:0) и «Сьон (3:0 и 1:1), и как потом (сезон 18/19) играли с АПОЕЛем (3:1 и 0:1) уже в Лиге чемпионов. Приятно было пройти команду, которая постоянно участвует в групповых этапах. Увы, не смогли затем обыграть «Црвену Звезду» (0:2 и 0:3). У сербов прослеживался класс выступления на уровне Лиги чемпионов. После этого уже в Лиге Европы прошли «Спартак» (Юрмала, 0:1 и 1:0), но уступили «Селтику» (1:1 и 0:3). После ничьей дома в Глазго пришлось очень тяжело.

В этом году наша команда смотрелась уже совсем иначе. Философия развилась и укрепилась. Команда продолжала раскрываться. Снова попалась в Лиге чемпионов «Црвена Звезда», и, к сожалению, снова уступили, но уже не так (0:0 и 1:2). Не хватило немножко футбольного фарта. Так получилось.

Зато с «Тре Пенне» (Сан-Марино) мы уже были явными фаворитами (5:0 и 5:0). Сложнее было с «Маккаби» (Тель-Авив), все же чемпион страны. А в Израиле футбол находится на достаточно высоком уровне. По содержанию игры и желанию мы не уступили (2:1 и 2:1), было видно, что в еврокубках «Судува» уже окрепла. Ну а дальше нас ждал «Ференцварош»… как я уже говорил, было огромное стремление, но не смогли сделать последний шаг. Вероятно, он удастся команде в будущем.

— У вас педагогическое образование. Это помогает в работе?

— Конечно. Очень важна связь тренер-игрок. И чем мне симпатична работа в «Судуве», мы подбираем исполнителей не только по их футбольным данным, но и по человеческим, моральным качествам. Поэтому у нас очень сплоченный коллектив и это мотивирует нас двигаться вперед. Приходим на тренировку как в семью, все относятся друг к другу с большим уважением.

— Что можете сказать об уровне футбола в Литве?

— Мне часто задают такие вопросы. Всегда сложно сравнить с каким-то чемпионатом. У нас восемь команд, мы играем в четыре круга, плюс еще один дополнительный. Считаю, что сравнивая нужно отталкиваться от матчей в еврокубках. Не могу сказать, что чемпионат слабый, есть конкуренция, команда занимающая последнее место может дать бой представителю первой тройки. Борьба очень напряженная. Участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы нам дало очень сильный толчок. После еврокубков в чемпионате мы играли еще уверенней. Все это бесценный опыт. В этом сезоне у нас было четыре соперника на евроарене и все – чемпионы своей страны.

— Формат весна-осень насколько удобен?

— Здесь нужно учитывать погодные условия. В чемпионате Литвы есть период, когда разрешается играть на искусственных полях. Считаю, это сделано грамотно. Исключение лишь «Жальгирис» и «Ритеряй», они всегда играют на стадионе ЛФФ с синтетическим покрытием.

То же и в Казахстане, где также играют по системе весна-осень. Что также продиктовано погодными условиями. Если начать играть осень-весна, будет очень много матчей на искусственных полях. Это уже немного другой футбол.

— Следите за чемпионатом Казахстана?

— Конечно. Если тоже отталкиваться от успехов команд в еврокубках, увы, «Кайрат», «Ордабасы» и «Тобол» не смогли далеко пройти. Немного особняком стоит «Астана», сейчас футбольный Казахстан узнают именно по ней, а не по «Кайрату», как было когда-то. Правда, ранее «Астана» играла в групповом этапе уверенней, но в этот раз соперники попались очень серьезные («Манчестер Юнайтед», АЗ, «Партизан»). Победа над британцами была большим праздником. И не важно, какой там был состав. Это проблема «Манчестер Юнайтед», а не «Астаны».

Что касается чемпионата, стали приезжать еще более сильные легионеры. В основном благодаря тому, что был несколько изменен Регламент. Не меняются пока что только лидеры. В следствии бюджетов или подбора игроков. Конечно, болельщики хотели бы больше интриги. Но, ведущие команды вряд ли это бы устроило (улыбается). Конечно, болею за не чужой мне «Шахтер» (Караганда).

— Новый год вы начнете тренером «Судувы»? Или рассматриваете новые предложения?

— Пока что взял паузу. Можно сказать, что сейчас я нахожусь в небольшом творческом отпуске. Есть мысли, есть желание и стремление. Посмотрим, как это все реализуется. Мне тоже хочется двигаться еще дальше, но, что будет, покажет только время.