Тренер Судувы: «Изучая Ференцварош, смотрели игру Сергея Реброва»

Владимир Чебурин рассказал о противостоянии с украинским наставником в Лиге Европы

  • 27.12.2019 01:40
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Тренер Судувы: «Изучая Ференцварош, смотрели игру Сергея Реброва»
© ФК Судува. Владимир Чебурин

В каждом сезоне еврокубков украинские болельщики следят не только за выступлениями своих команд, но и за успехами наших футболистов и тренеров в иностранных клубах. Отдельный интерес в этот раз вызвала игра «Ференцвароша», который в этом году вместе с Сергеем Ребровым завоевал юбилейное, 30-е, звание чемпиона Венгрии.

Увы, далее группового этапа вывести команду украинскому тренеру не удалось. Более того, сам путь в Лиге Европы выдался непростым. В раунде плей-офф «Ференцварош» столкнулся с чемпионом Литвы «Судувой». Соперник, который с приходом Владимира Чебурина три раза подряд взял золотые медали и теперь обживается в еврокубках.

Еще накануне противостояния «Судувы» и «Ференцвароша» мы попытались связаться с наставником литовского клуба, но, раздобыть его контакты удалось лишь сейчас. Было решено не отказываться от возможности пообщаться с тренером и расспросить о его опыте игры против команды Сергея Реброва. Звонок застал специалиста дома в Казахстане.

У вас получились очень непростые игры с «Ференцварошем», особенно ответная в Венгрии. Чем-то запомнилась та встреча?
— Матчи, в которых решается судьба выхода в групповой этап еврокубков, всегда особенные. Мы три года к этому стремимся и все никак не получается сделать этот шаг. Ранее не удалось пройти «Селтик» и «Лудогорец». Это серьезные клубы, с традициями, бюджетами, хорошим подбором игроков. Как и «Ференцварош».

В Венгрии игра получилась действительно захватывающей для зрителей, а их собрался полный стадион. Мы ехали максимально заряженными и повели в счете, все шло, как говорится, по плану. Затем получили пенальти в следствии контратаки. А потом – обидный гол в раздевалку. В перерыве сделали коррективы, уверенно начали второй тайм, но, увы, желаемого результата добиться не удалось. Последний гол, вообще отдельная тема. Там не было и нарушения, да и эпизод произошел вне штрафной. Но, судья оценил обстановку по-своему. Поражение 2:4 (дома матч закончился со счетом 0:0) по нам ударило, мы очень хотели наконец сделать этот шаг в групповой этап Лиги Европы.

«Ференцварош» же понравился как в игровом, так и в тактическом плане. Быстрая и техничная команда. Сергей Ребров там отлично потрудился.

Какое впечатление он произвел на вас?
— Я видел его работу на поле еще как футболиста. Он был действительно игроком топ-уровня. И как тренер он тоже себя проявляет. Взять хотя бы его работу в киевском «Динамо». Анализируя «Ференцварош», мы смотрели и игру Реброва. Все же тренеры немного задействуют ту формулу успеха, которая была у них в бытность игрока. Эта связь всегда наблюдается. Мы изучали, как он перестраивает, как ведет игру. На что делает больший акцент, упор, как владеет ситуацией.

С Сергеем Ребровым мы успели немного пообщаться. Чисто по-тренерски. Он оставил приятное впечатление. Говорит просто, свободно, очень благодарен ему за человеческое отношение.

Часто пересекаетесь с тренерами из постсоветского пространства?

— Иногда бывает. Белорусский специалист Альберт Рыбак, например. Альберт работает с вратарями, но, когда уходили главные тренеры, то он становился рулевым «Ритеряй». Встречались специалисты и из Украины в чемпионате Литвы. Так что есть общение, есть обмен мнениями. Интересно встречаться, черпать для себя что-то интересное.

Есть ли у таких специалистов что-то общее в работе?
— Пожалуй, нет никакого общего почерка. У каждого свое видение футбола, каждый ориентируется на своих исполнителей, выбирая ту или иную тактическую схему, исходя также и из возможностей соперника. Если какие-то границы и были, то они размылись. Даже у тренеров из одной страны могут быть совершенно разные подходы к работе.

И это хорошо. Например, на тренировочных сборах мы встречались с командами, которые демонстрировали абсолютно разные стили. Это дает ценный опыт, и он затем помогает как раз в еврокубковых матчах.

Болельщики и руководство клубов сильно обращают внимание на национальность тренера?
— Думаю, что для всех важен результат. Если тренер способен дать его, выстроить команду, придать ей определенную философию, то никто не будет думать о национальности. Это и радует, что в футболе нет каких-то границ и ограничений.

Разве что имеет значение знание иностранных языков. Чтобы тренер мог детально объяснить свое видение. Что же касается языка футбола – то он один. И если тренер и футболисты хотят чего-то добиваться, то они смогут друг друга понять. Тренерам необходимо постоянно находиться в процессе обучения, чтобы добиваться результата.

Иногда кажется, что тренерам из Украины, Беларуси, Казахстана, легче найти работу в Европе, чем футболистам.
— Скажу так, иногда зона комфортна не дает игроку развиваться. Если у человека все получается в его чемпионате, ему не очень хочется двигаться вперед. В Литве, например, посматривают в сторону более сильных чемпионатов, это нормальное явление. И это только приветствуется.

Тренерам необходимо постоянно находиться в процессе обучения, чтобы добиваться результата. Как выразился один из ведущих специалистов, мы всегда учимся у игроков, тем самым давая им возможность учиться у нас.

Вы собрали в Литве все трофеи, в чем секрет быстрого успеха?
— Не сказал бы, что это так быстро произошло. Для создание хорошей команды нужно время. До этого я уже работал с «Крутоя», в 2004 году. Это команда из небольшого городка, на пять тысяч жителей. У нас получилось здорово выступить, хотя и был сложный период в финансовом плане. Но мы добились хорошего результата, завоевали серебряные медали. После этого я ненадолго вернулся в Казахстан, но дома все получилось уже не так гладко и в 2016 году уже возник вариант с «Судувой». Сначала мы взяли бронзовые медали, а уже с 2017 года трижды становились чемпионами. Когда второй раз завоевывали золото, было, конечно, уже легче. Философия развития команды лучше принималась футболистами.

Да и в еврокубках со временем мы стали себя чувствовать уверенней. Тут можно сравнить, как мы проходили в Лиге Европы (сезон 17/18) «Шахтер» (Солигорск, 2:1 и 0:0) и «Сьон (3:0 и 1:1), и как потом (сезон 18/19) играли с АПОЕЛем (3:1 и 0:1) уже в Лиге чемпионов. Приятно было пройти команду, которая постоянно участвует в групповых этапах. Увы, не смогли затем обыграть «Црвену Звезду» (0:2 и 0:3). У сербов прослеживался класс выступления на уровне Лиги чемпионов. После этого уже в Лиге Европы прошли «Спартак» (Юрмала, 0:1 и 1:0), но уступили «Селтику» (1:1 и 0:3). После ничьей дома в Глазго пришлось очень тяжело.

В этом году наша команда смотрелась уже совсем иначе. Философия развилась и укрепилась. Команда продолжала раскрываться. Снова попалась в Лиге чемпионов «Црвена Звезда», и, к сожалению, снова уступили, но уже не так (0:0 и 1:2). Не хватило немножко футбольного фарта. Так получилось.

Зато с «Тре Пенне» (Сан-Марино) мы уже были явными фаворитами (5:0 и 5:0). Сложнее было с «Маккаби» (Тель-Авив), все же чемпион страны. А в Израиле футбол находится на достаточно высоком уровне. По содержанию игры и желанию мы не уступили (2:1 и 2:1), было видно, что в еврокубках «Судува» уже окрепла. Ну а дальше нас ждал «Ференцварош»… как я уже говорил, было огромное стремление, но не смогли сделать последний шаг. Вероятно, он удастся команде в будущем.

У вас педагогическое образование. Это помогает в работе?
— Конечно. Очень важна связь тренер-игрок. И чем мне симпатична работа в «Судуве», мы подбираем исполнителей не только по их футбольным данным, но и по человеческим, моральным качествам. Поэтому у нас очень сплоченный коллектив и это мотивирует нас двигаться вперед. Приходим на тренировку как в семью, все относятся друг к другу с большим уважением.

Что можете сказать об уровне футбола в Литве?
— Мне часто задают такие вопросы. Всегда сложно сравнить с каким-то чемпионатом. У нас восемь команд, мы играем в четыре круга, плюс еще один дополнительный. Считаю, что сравнивая нужно отталкиваться от матчей в еврокубках. Не могу сказать, что чемпионат слабый, есть конкуренция, команда занимающая последнее место может дать бой представителю первой тройки. Борьба очень напряженная. Участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы нам дало очень сильный толчок. После еврокубков в чемпионате мы играли еще уверенней. Все это бесценный опыт. В этом сезоне у нас было четыре соперника на евроарене и все – чемпионы своей страны.

Формат весна-осень насколько удобен?
— Здесь нужно учитывать погодные условия. В чемпионате Литвы есть период, когда разрешается играть на искусственных полях. Считаю, это сделано грамотно. Исключение лишь «Жальгирис» и «Ритеряй», они всегда играют на стадионе ЛФФ с синтетическим покрытием.

То же и в Казахстане, где также играют по системе весна-осень. Что также продиктовано погодными условиями. Если начать играть осень-весна, будет очень много матчей на искусственных полях. Это уже немного другой футбол.

Следите за чемпионатом Казахстана?
— Конечно. Если тоже отталкиваться от успехов команд в еврокубках, увы, «Кайрат», «Ордабасы» и «Тобол» не смогли далеко пройти. Немного особняком стоит «Астана», сейчас футбольный Казахстан узнают именно по ней, а не по «Кайрату», как было когда-то. Правда, ранее «Астана» играла в групповом этапе уверенней, но в этот раз соперники попались очень серьезные («Манчестер Юнайтед», АЗ, «Партизан»). Победа над британцами была большим праздником. И не важно, какой там был состав. Это проблема «Манчестер Юнайтед», а не «Астаны».

Что касается чемпионата, стали приезжать еще более сильные легионеры. В основном благодаря тому, что был несколько изменен Регламент. Не меняются пока что только лидеры. В следствии бюджетов или подбора игроков. Конечно, болельщики хотели бы больше интриги. Но, ведущие команды вряд ли это бы устроило (улыбается). Конечно, болею за не чужой мне «Шахтер» (Караганда).

Новый год вы начнете тренером «Судувы»? Или рассматриваете новые предложения?
— Пока что взял паузу. Можно сказать, что сейчас я нахожусь в небольшом творческом отпуске. Есть мысли, есть желание и стремление. Посмотрим, как это все реализуется. Мне тоже хочется двигаться еще дальше, но, что будет, покажет только время.

 

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Источник — Sport.ua

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