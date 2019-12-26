Артем ФРАНКОВ: «Лестер размазан по газону»

Специалист поделился впечатлениями о разгромной победе «Ливерпуля» над «лисами» (4:0)

  • 26.12.2019 23:56
  • 1346 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Лестер размазан по газону»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выездную победу «Ливерпуля» над «Лестером» (4:0) в поединке 19-го тура АПЛ.

«Лестер» размазан по газону. Третья сила? Разве что во втором ряду! А «Ливерпуль» может решить свои проблемы в чемпионате достаточно рано... Это значит — сосредоточиться на защите титула в Лиге чемпионов!

Пока писал, залетели третий и четвертый))))

Монстры в красном», — написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    vovast
      vovast, 27.12.2019 00:56
    -1
    уебанство реальное. С киевского , позорно слитого ублюдкам реаловским, финала - возненавидел тварей
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