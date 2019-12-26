Артем ФРАНКОВ: «Лестер размазан по газону»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал выездную победу «Ливерпуля» над «Лестером» (4:0) в поединке 19-го тура АПЛ.
«Лестер» размазан по газону. Третья сила? Разве что во втором ряду! А «Ливерпуль» может решить свои проблемы в чемпионате достаточно рано... Это значит — сосредоточиться на защите титула в Лиге чемпионов!
Пока писал, залетели третий и четвертый))))
Монстры в красном», — написал Франков в Telegram.
Источник — Telegram
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