ФОТО. Как Тайсон помогает бразильским беднякам

Полузащитник «Шахтера» в отпуске занимается благотворительностью

  • 26.12.2019 22:52
  • 1623 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Как Тайсон помогает бразильским беднякам
© Instagram. Тайсон

31-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в отпуске занимается благотворительностью, помогая нуждающимся бразильским семьям.

«Никогда не забывайте благодарить Бога за ваши достижения. Поблагодарите за еду на столе, за здоровье, за способность мечтать. Там, где я родился, у многих нет ничего. С тех пор как я ушел, ничего не изменилось. Они борются за выживание. Каждый раз, когда я могу, я буду им помогать. Ведь когда-то я был таким же, а теперь являюсь для них примером», — написал Тайсон в Instagram.

Ранее Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с «Шахтером».

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 26.12.2019 23:23
    +2
    а ведь деньги для Тайсона отобраны ахметовым у бедняков Украины
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 26.12.2019 23:21
    -1
    Будущий президент лугандонии?
    Ссылка
    maverik
    maverik, 26.12.2019 23:14
    +1
    Кепка это что-то смотрится как на грузинах СССР ,соотношение голова и головной убор.
    Ссылка
    Oleg.
    Oleg., 26.12.2019 23:04
    +5
    Це допомога??Декілька пляшок Коли та пару пачок гречки для зовсім не голодуючих ,судячи з фото,бразилійців? Готується до виборів?Хоть щось навчився в Україні.Гречка рулить.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 23:01
    +6
    Продовольственные пайки ахметова дошли и до Бразилии
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 26.12.2019 23:01
    +6
    Продовольственные пайки ахметова дошли и до Бразилии
    Ссылка
    Oleg.
    Oleg., 26.12.2019 23:04
    +5
    Це допомога??Декілька пляшок Коли та пару пачок гречки для зовсім не голодуючих ,судячи з фото,бразилійців? Готується до виборів?Хоть щось навчився в Україні.Гречка рулить.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 26.12.2019 23:23
    +2
    а ведь деньги для Тайсона отобраны ахметовым у бедняков Украины
    Ссылка
    maverik
    maverik, 26.12.2019 23:14
    +1
    Кепка это что-то смотрится как на грузинах СССР ,соотношение голова и головной убор.
    Ссылка
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