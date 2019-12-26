ФОТО. Как Тайсон помогает бразильским беднякам

31-летний бразильский полузащитник «Шахтера» Тайсон в отпуске занимается благотворительностью, помогая нуждающимся бразильским семьям.

«Никогда не забывайте благодарить Бога за ваши достижения. Поблагодарите за еду на столе, за здоровье, за способность мечтать. Там, где я родился, у многих нет ничего. С тех пор как я ушел, ничего не изменилось. Они борются за выживание. Каждый раз, когда я могу, я буду им помогать. Ведь когда-то я был таким же, а теперь являюсь для них примером», — написал Тайсон в Instagram.

Ранее Тайсон заявил, что не собирается продлевать контракт с «Шахтером».