Арсенал одержал всего одну победу в 14-ти последних матчах

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в поединке 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Это был первый поединок для «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.

В 14-ти последних матчах во всех турнирах «канониры» одержали всего одну победу. За этот период командой также руководили Унаи Эмери и Фредрик Юнгберг.

«Арсенал» занимает 11-е место в АПЛ, имея в активе 24 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 25-28.