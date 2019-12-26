Артем МИЛЕВСКИЙ: «Оливье, мандарины и Советское шампанское»

34-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский, который отдыхает на Бали перед стартом нового сезона, рассказал, как отпразднует Новый год.
«Купили подарки, завтра водопады и потом Минск!!! Оливье, шуба, котлетки, мандарины и Советское», — написал Артем в Instagram.
Ранее Милевский показал свою новую девушку Валерию.
Источник — Instagram
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Но в динамо такого как Миля,(бойца на поле) так до сих пор и нет.
Халаты...блохаты.. Шараёбом таким как нынешняя основа он никогда не был . И это факт.
Но в динамо такого как Миля,(бойца на поле) так до сих пор и нет.
Халаты...блохаты.. Шараёбом таким как нынешняя основа он никогда не был . И это факт.
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