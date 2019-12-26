Артем МИЛЕВСКИЙ: «Оливье, мандарины и Советское шампанское»

Украинский форвард «Динамо-Брест» встретит Новый год в Минске

  • 26.12.2019 19:54
  • 1131 просмотр
  • 4 комментария
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Оливье, мандарины и Советское шампанское»
© Instagram. Артем Милевский

34-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский, который отдыхает на Бали перед стартом нового сезона, рассказал, как отпразднует Новый год.

«Купили подарки, завтра водопады и потом Минск!!! Оливье, шуба, котлетки, мандарины и Советское», — написал Артем в Instagram.

Ранее Милевский показал свою новую девушку Валерию.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Alex99
      Alex99, 26.12.2019 20:23
    0
    Миля, последнее время на петушка похож...
    Но в динамо такого как Миля,(бойца на поле) так до сих пор и нет.
    Халаты...блохаты.. Шараёбом таким как нынешняя основа он никогда не был . И это факт.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.12.2019 20:20
    +1
    и столичная
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 26.12.2019 20:19
    -1
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.12.2019 20:07
    +5
    Олівє, мандарини, "савєцкоє шампанскоє" і кєнт - Сашка Алієв із Сьоміним - ідолом "нашим з Мілевським"
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.12.2019 20:07
    +5
    Олівє, мандарини, "савєцкоє шампанскоє" і кєнт - Сашка Алієв із Сьоміним - ідолом "нашим з Мілевським"
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.12.2019 20:20
    +1
    и столичная
    Ссылка
    Alex99
      Alex99, 26.12.2019 20:23
    0
    Миля, последнее время на петушка похож...
    Но в динамо такого как Миля,(бойца на поле) так до сих пор и нет.
    Халаты...блохаты.. Шараёбом таким как нынешняя основа он никогда не был . И это факт.
    Ссылка
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